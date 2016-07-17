Préparez les bougies pour…

FIFA.comvous présente une nouvelle série de célébrités du ballon rond qui souffleront leurs bougies durant la semaine à venir.

40

ans (17 juillet) Anders Svensson a participé avec la Suède à deux Coupes du Monde de la FIFA™ d'affilée : Corée/Japon 2002, où il a disputé tous les matches de son pays et inscrit un but face à l'Argentine, et Allemagne 2006, où il s'est contenté d'une rencontre. Au niveau continental, Svensson a participé à trois UEFA EUROS de suite, en 2004, 2008 et 2012. Durant toute sa carrière, il n'a joué que pour deux clubs : Elfsborg, où il a décroché deux championnats et une Coupe de Suède, et Southampton.

47

ans (18 juillet) Hege Riise a participé avec la Norvège aux quatre premières Coupes du Monde Féminines de la FIFA™, remportant le titre suprême et recevant le Ballon d'Or adidas à l'édition 1995, et terminant finaliste en 1991. Son bilan dans cette compétition est de neuf buts en 22 matches. Elle a également participé aux deux premiers Tournois Olympiques de Football Féminins, décrochant la médaille de bronze en 1996 et la médaille d'or en 2000. Au niveau continental, Riise a disputé cinq EUROS, finissant une fois première et une fois finaliste. Sur le plan individuel, elle a été désignée joueuse de l'année en Norvège en 1995.

63

ans (19 juillet) René Houseman a disputé avec l'Argentine deux éditions de la Coupe du Monde : Allemagne 1974, où il a inscrit trois buts en six matches, et Argentine 1978, où il a participé à la conquète du premier titre mondial de l'Albiceleste. Après des débuts avec Defensores de Belgrano, Houseman a porté les maillots de Huracan, River Plate, Colo Colo (Chili), Amazulu (Afrique du Sud) et Independiente.

78

ans (20 juillet) Roger Hunt a participé à la plus belle campagne de l'Angleterre en Coupe du Monde : en 1966 à domicile, où les Trois Lions ont remporté le titre suprême. Il y a disputé les six matches de son pays et inscrit trois buts dans le premier tour. En 1968, il a terminé troisième de l'EURO. C'est avec Liverpool que Hunt est devenu célèbre, en gagnant deux championnats, une Coupe d'Angleterre, un championnat de deuxième division et deux Charity Shields. Il a également défendu les couleurs des Bolton Wanderers.

33

ans (21 juillet) Johnny Acosta a contribué au retour du Costa Rica en Coupe du Monde, à Brésil 2014, où il a disputé les matches des huitièmes et quarts de finale, avant l'élimination aux tirs au but face aux Pays-Bas dans ce tour. Il a également participé à deux Gold Cups de la CONCACAF et deux Copas América. Dans son pays, Acosta a porté les maillots de Santos de Guapiles et Alajuelense. Au Mexique, il a défendu les couleurs de Dorados de Sinaloa.

63

ans (22 juillet) René Vandereycken a participé avec la Belgique à Espagne 1982, sans entrer en jeu, puis à Mexique 1986, où il a joué deux matches et terminé quatrième. Au niveau continental, il a disputé deux EUROS et atteint la finale en 1980, où il a inscrit un but face à l'Allemagne. Avec le FC Bruges, il a gagné quatre championnats et une Coupe de Belgique, tout en disputant une finale de Ligue des champions de l'UEFA et de la Coupe de l'UEFA. Avec Anderlecht, il a décroché deux championnats nationaux et disputé une nouvelle finale de la Coupe de l'UEFA. En tant qu'entraîneur, Vandereycken a dirigé les Diables Rouges et les clubs de La Gantoise, Standard de Liège, Anderlecht, Genk, Mayence (Allemagne) et Twente (Pays-Bas).

52