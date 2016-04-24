Préparez les bougies pour...

Comme chaque dimanche, FIFA.comrevient sur le parcours de figures du ballon rond qui souffleront leurs bougies durant la semaine à venir, à l'image de Franky Van der Elst ou de Pauleta.

35

ans(24 avril)- Marcus Tulio Tanakaa participé avec le Japon à la Coupe du Monde de la FIFA, Afrique du Sud 2010™, où il a atteint le second tour. Il avait contribué à la qualification pour cette épreuve en jouant 12 matches et en inscrivant trois buts. Il a également représenté son pays au Tournoi Olympique de Fottball Masculin, Athènes 2004. Tanaka a porté les maillots de Sanfrecce Hiroshima, Mito Hollyhock et Urawa Red Diamonds, où il a remporté un championnat, une Supercoupe du Japon, deux Coupes de l'Empereur, la Ligue des champions de l'AFC 2007 et terminé troisième de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA cette même année. Six saisons plus tard, il a signé au Nagoya Grampus, où il a remporté un championnat et une Supercoupe du Japon. Sur le plan individuel, le défenseur a été désigné une fois joueur de l'année au Pays du Soleil-Levant.

40

ans(25 avril) - Gilberto Meloa participé avec le Brésil à deux Coupes du Monde : Allemagne 2006, où il a inscrit un but, et Afrique du Sud 2010. Il a également participé à la Coupe des Confédérations 2003, avant de remporter l'édition 2005. En 2007, il a disputé l'ensemble des matches de son pays durant la campagne victorieuse à la Copa América 2007. Avec Flamengo, il a remporté un championnat carioca. Avec Cruzeiro, il a décroché deux championnats du Minas Gerais. Avec Vasco de Gama, il a conquis un championnat du Brésil et disputé la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, en 2000, où il a atteint la finale. Avec Sao Caetano, il a remporté un championnat pauliste. À l'étranger, il a porté les maillots de Hertha Berlin, Inter Milan et Tottenham.

54

ans(26 avril)- Héctor Enriquea participé à Mexique 1986 avec l'Argentine et décroché la deuxième couronne mondiale de son pays. Il y a disputé cinq matches, dont trois dans le second tour, y compris la finale face à l'Allemagne. Après des débuts à Lanus, il a remporté deux championnats, une Copa Libertadores, une Coupe Intercontinentale et une Coupe Interaméricana avec River Plate. Il est ensuite passé par le Deportivo Espanol puis est retourné à Lanus, pour finalement terminer sa carrière dans le club japonais de Tosu Futures.

68

ans(27 avril)- Josef Hickersbergera participé avec l'Autriche à Argentine 1978. Après des débuts à l'ASK Amstetten, il a remporté deux championnats et trois Coupes d'Autriche avec l'Austria Vienne. En Allemagne, il a porté les maillots de Kickers Offenbach et Fortuna Düsseldorf, avant de revenir dans son pays pour porter le maillot d'Innsbruck. Hickersberger a conclu sa carrière de la plus belle des manières en remportant un nouveau championnat avec le Rapid Vienne. Il est ensuite devenu un entraîneur réputé en dirigeant la sélection de son pays à Italie 1990 et à l'UEFA EURO 2008, ainsi que celle de Bahreïn. En clubs, il a remporté la Coupe d'Autriche avec l'Austria Vienne, le championnat bahreïni avec Al Ahly, le championnat qatari avec Al Gharrafa et le championnat autrichien avec le Rapid Vienne. Hickersberger a également évolué sur les bancs du Fortuna Düsseldorf et du club émirati d'Al Wahda, qu'il a dirigé durant la Coupe du Monde des Clubs 2010. Aux Émirats Arabes Unis, il a également entraîné Al Wasl et Al Shabab.

43

ans(28 avril) - Pauletaa participé avec le Portugal à Corée/Japon 2002, où il a inscrit trois buts contre la Pologne avant l'élimination dès le premier tour, et six matches à Allemagne 2006, où les Portugais ont fini quatrièmes. Il a également disputé les UEFA EUROS 2000 et 2004, où il a perdu en finale face à la Grèce. Après des débuts à Estoril, l'attaquant a signé à Salamanque, en deuxième division espagnole, où il a terminé meilleur buteur du championnat et permis au club de retrouver la Liga. Avec le Deportivo La Corogne, il a décroché un championnat espagnol. Il s'est ensuite engagé avec Bordeaux, où il a remporté une Coupe de la Ligue et terminé une fois meilleur buteur de Ligue 1. Avec le Paris Saint-Germain, il a gagné deux Coupes de France, une Coupe de la Ligue et fini deux fois meilleur buteur de Ligue 1.

29

ans(29 avril)- Alejandro Bedoyaa participé avec les Etats-Unis à Brésil 2014, où il a disputé les quatre matches de son pays. Il a également participé à deux Gold Cups, terminant finaliste en 2011 et brandissant la coupe en 2013. Après avoir fait ses gammes dans les universités américaines, il a fait ses débuts professionnels en Suède, avec Örebro SK, avant de passer par les Glasgow Rangers puis de renter en Suède pour porter le maillot de Helsingborgs. En 2013, il a signé à Nantes, où il évolue toujours.

