Préparez les bougies pour…

FIFA.com vous présente une nouvelle série de célébrités mondiales du ballon rond qui souffleront leurs bougies cette semaine.

ans (17 avril) Charles Aranguiz a marqué l’histoire de la sélection chilienne en participant à la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™, dont il a atteint la seconde phase. Au cours de ce tournoi, il a disputé quatre matches et inscrit un but. Un an plus tard, il a été l'un des principaux artisans de la victoire de son pays en Copa América en prenant part à tous les matches et en signant deux buts. C’est avec Colo Colo qu’Aranguiz s’est révélé en remportant le championnat national. Après un passage dans le club argentin de Quilmes, il a signé à l'Universidad de Chile, où il a gagné trois championnats, une Coupe et une Copa Sudamericana. Avec le club brésilien d’Internacional, Aranguiz a remporté deux championnats gauchos. En début de saison, il s’est engagé avec le Bayer Leverkusen. Sur le plan individuel, il a été désigné une fois Joueur de l’année au Chili.

ans (18 avril) Martina Müller est l'une des personnalités importantes de l’histoire du football féminin allemand puisqu’elle a remporté deux Coupes du Monde Féminines de la FIFA™, en 2003 et 2007, avant de disputer l’édition 2011 sans entrer en jeu. Elle a également pris part aux Jeux Olympiques en 2000 et 2004, où elle a décroché la médaille de bronze. Au niveau européen, Müller a triomphé en finale des UEFA EUROS 2001 et 2009. En club, elle a porté les maillots du TSV Jahn Calden, du FSV Francfort et du SC 07 Bad Neuenahr, avant de signer à Wolfsbourg, où elle a gagné deux championnats, deux Coupes et deux Ligues des champions féminines de l'UEFA.

ans (19 avril) Rivaldo est entré dans le légende du football brésilien en participant à France 1998, dont il a atteint la finale, et Corée/Japon 2002. À l'issue de ce second tournoi, il a offert à son pays son cinquième titre suprême. Son bilan dans l’épreuve reine est de 8 buts en 14 matches. Rivaldo a également permis au Brésil de remporter la Coupe des Confédérations de la FIFA 1997 et la Copa América 1999. En 1996, il a décroché la médaille de bronze des Jeux Olympiques d’Atlanta. Avec Palmeiras, il a remporté un championnat du Brésil et deux Coupes paulistas. Avec Barcelone, il a gagné deux championnats, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Europe. Avec l’AC Milan, ce milieu offensif a décroché une Coupe d’Italie, une Ligue des champions de l’UEFA et une Supercoupe d’Europe. Avec Cruzeiro, il s’est contenté d’un championnat mineiro. Avec Olympiakos, il a remporté trois championnats et deux Coupes de Grèce. Avec le club ouzbek de Bunyodkor, il a remporté trois championnats et deux Coupes. Sur le plan individuel, Rivaldo a reçu le FIFA Ballon d’Or en 1999, terminé meilleur buteur de la Copa América, de la Ligue des champions de l’UEFA et du championnat ouzbek.

ans (20 avril) Joaquin del Olmo peut se targuer d’avoir disputé avec le Mexique la Coupe du Monde 1994, remporté deux Gold Cups de la CONCACAF, terminé troisième de la Coupe des Confédérations 1995 et participé à la Copa América cette même année. Del Olmo a passé l’ensemble de sa carrière dans le championnat mexicain, hormis une saison au Vitesse Arnhem. Avec l'UNAM, il a remporté deux championnats. Il a également porté les maillots de Tampico, Veracruz, América, Necaxa et Tigres. Une fois les crampons raccrochés, il est devenu entraîneur.

ans (21 avril) Tobias Linderoth a participé avec la Suède à deux Coupes du Monde de suite, en 2002 et 2006, où il a disputé tous les matches de son pays avant l’élimination durant la seconde phase. En 2004, il a atteint les quarts de finale de l’EURO. Après des débuts à Elfsborg puis Stabaek, Linderoth a signé à Everton avant de rejoindre le FC Copenhague, où il a décroché deux championnats. Il a ensuite terminé sa carrière à Galatasaray, en remportant un championnat et une Supercoupe de Turquie.

ans (22 avril) Adrian Ilie a participé à France 1998, où il a inscrit le but de la victoire roumaine face à la Colombie. Cet attaquant a également disputé les Euros 1996 et 2000. C’est avec le Steaua Bucarest qu’il s’est révélé en raflant trois championnats et une Coupe. Il a ensuite remporté un championnat de Turquie avec Galatasaray, avant de s’engager avec Valence, où il a conquis une Liga, une Coupe du Roi et atteint deux finales de la Ligue des champions d’affilée. Il est ensuite passé par Alavès, Besiktas et Zurich. Sur le plan individuel, il a été désigné une fois Joueur roumain de l’année.

