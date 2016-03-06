Préparez les bougies pour…

FIFA.com vous présente les célébrités mondiales du ballon rond qui souffleront leurs bougies cette semaine.

37

ans (17 mars) Tim Howard a disputé avec les États-Unis trois Coupes du Monde de la FIFA™ d'affilée : il n'est pas entré en jeu à Allemagne 2006, mais il a été titulaire à Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014. Il a également gardé les cages de son pays aux Coupes des Confédérations de la FIFA 2003 et 2009, où il a atteint la finale et reçu le Gant d'Or adidas. En Gold Cup de la CONCACAF, il a remporté le titre en 2007 et terminé finaliste en 2011. Plus jeune, Howard a gardé les cages de son pays en Coupes du Monde U-17 1995 et U-20 1999, ainsi qu'aux Jeux Olympiques de Sydney 2000. Après des débuts aux North Jersey Imperials, Howard a remporté une FA Cup, une Coupe de la Ligue et un Community Shield avec Manchester United. Il a ensuite signé à Everton, où il passe sa dixième saison.

31

ans (17 mars) Laure Lepailleur a participé avec la France à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Allemagne 2011™, où les Bleues ont perdu le match pour la troisième place face à la Suède, mais ont tout de même réalisé une de leurs meilleures performances dans cette compétition. En Allemagne, Lepailleur a joué cinq matches. En 2009, elle a atteint les quarts de finale de l'UEFA EURO. Plus jeune, elle a gagné le Championnat d'Europe U-19 2003. Après des débuts à Clairefontaine, cette défenseuse a remporté un championnat de France et une Challenge Cup avec Montpellier, deux championnats avec Lyon, une Challenge Cup avec le Paris Saint-Germain, puis s'est engagée avec Juvisy.

61

ans (17 mars) Batista a participé avec le Brésil à deux Coupes du Monde : Argentine 1978, où il a fini troisième, et Espagne 1982. En 1976, il a défendu les couleurs de son pays aux Jeux Olympiques de Montréal. Avec l'Internacional, Batista a gagné trois championnats du Brésil et trois championnats Gauchos. Avec Grêmio, il s'est contenté d'un championnat Gaucho. Après un passage à Palmeiras, Batista a tenté sa chance en Italie avec la Lazio et Avellino, puis au Portugal avec Belenenses. De retour au Brésil, il a terminé sa carrière avec Avai en remportant le championnat de l'État de Santa Catarina.

38

ans (17 mars) Lucas Neill fait partie des grands noms de l'histoire du football australien puisqu'il a contribué au retour de la sélection nationale en Coupe du Monde, à Allemagne 2006, avant de participer également à Afrique du Sud 2010. Après avoir contribué à la qualification pour Brésil 2014, il n'a pas été du voyage en Amérique du Sud. Neill a également disputé la Coupe du Monde U-20 1997 et les Jeux Olympiques de Sydney 2000. En 2004, il a brandi la Coupe d'Océanie, avant de participer aux Coupes d'Asie de l'AFC 2007 et 2011, perdue en finale face au Japon. Neill a porté le maillot de nombreux clubs, dont Millwall, où il a remporté la deuxième division anglaise, et Blackburn Rovers, où il a brandi la Coupe de la Ligue, West Ham, Everton, Watford, Doncaster, Galatasaray, Sydney, Omiya (Japon), Al Jazira, où il a brandi la Coupe des Émirats Arabes Unis, et Al Wasl.

35

ans (17 mars) Samuel Eto'o est une légende du football camerounais. Il faut dire qu'il a disputé quatre Coupes du Monde, avec un bilan de trois buts en huit matches, et deux Coupes des Confédérations, dont il a terminé finaliste en 2003. En 2000, il a décroché la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney. Au niveau continental, cet attaquant inarrêtable a disputé six Coupes d'Afrique des Nations, remportant deux fois le titre et terminant une fois deuxième. Après des débuts à Douala, il est parti pour l'Espagne et Leganés, puis le Real Madrid. Avec Majorque, il a brandi la Coupe du Roi, avant de signer à Barcelone, où il a gagné trois championnats, une Coupe, deux Supercoupes d'Espagne et deux Ligues des champions de l'UEFA. Avec l'Inter Milan, il a conquis un Scudetto, deux Coupes, une Supercoupe d'Italie, une Ligue des champions et une Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Eto'o est ensuite passé par Anzhi (Russie), Chelsea, Everton, Sampdoria et il porte actuellement le maillot d'Antalyaspor (Turquie). Sur le plan individuel, il a terminé deux fois meilleur buteur de la CAN, une fois de la Liga et a été désigné Ballon d'or africain à quatre reprises.

71

ans (17 mars)Pirri a disputé avec l'Espagne les Coupes du Monde 1966 et 1978, pour un bilan d'un but en quatre matches, dans les cages de l'Argentine. Après des débuts à Grenade, il a signé au Real Madrid, où il a remporté dix championnats, quatre Coupes d'Espagne et une Ligue des champions. Après seize ans à Santiago Bernabeu, il a fini sa carrière avec Puebla (Mexique).

59