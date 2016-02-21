Préparez les bougies pour...

Comme chaque dimanche, FIFA.comrevient sur le parcours de stars du football mondial qui fêteront leur anniversaire cette semaine, à l'image de Juninho, Ole Gunnar Solskjaer, ou encore Lotta Schelin.

**

41

ans(21 février) - Richard Morales**a participé avec l’Uruguay à la Coupe du Monde de la FIFA 2002™, où il a inscrit un but en deux matches. Il a également disputé les Copas América 2001 et 2004, où son équipe a terminé troisième. Après avoir décroché trois championnats d’Uruguay avec Nacional, il a porté les maillots d’Osasuna, de Malaga, de la LDU Quito (Équateur), de Grêmio et de Fénix (Uruguay).

**

43

ans(22 février)- Juninho**a remporté la Coupe du Monde 2002 et la Coupe des Confédérations de la FIFA 1997 avec le Brésil. En 1995, il a terminé finaliste de la Copa América. En 1996, il a décroché la médaille de bronze au Tournoi Olympique de Football Masculin, Atlanta 1996. Avec Sao Paolo, Juninho a remporté la Copa Libertadores, la Supercopa Sudamericana, la Coupe Intercontinentale et la Recopa Sudamericana. Avec Vasco de Gama, il a été couronné champion du Brésil. Avec Middlesbrough, il a brandi la Coupe de la Ligue anglaise. Juninho a également porté les maillots de l’Atlético de Madrid, du Celtic Glasgow et de Sydney. Au Brésil, il a défendu les couleurs de Flamengo et de Palmeiras.

54

ans(23 février)- Pedro Monzon a fait partie de l'Argentine emmenée par Maradona en finale d’Italie 1990. Dans cette compétition, il a joué quatre matches et inscrit un but. Il a aussi reçu un carton rouge en finale, face à l’Allemagne. En 1988, il a représenté son pays au Tournoi Olympique de Football Masculin, Séoul 1988. Après avoir remporté deux championnats d’Argentine, une Copa Libertadores et une Coupe Intercontinentale avec Independiente, Monzon a porté les maillots de Huracan, Quilmes et Tucuman. À l’étranger, le défenseur a joué pour Barcelone (Équateur), l'Alianza Lima et les Santiago Wanderers. Une fois les crampons raccrochés, il a été nommé entraîneur d’Independiente, Chacarita Juniors, San Martin de Tucuman et Veracruz (Mexique).

**

59

ans(février)- Rafael Gordillo**a participé avec l’Espagne aux Coupes du Monde 1982 et 1986, ainsi qu’aux UEFA EUROS 1980, 1984, dont il a atteint la finale, et 1988. Après avoir brandi la Coupe du Roi avec le Betis Séville, il a gagné cinq championnats, une Coupe du Roi, trois Supercoupes d’Espagne et une Coupe de l’UEFA avec le Real Madrid. Suite à un nouveau passage au Betis, Gordillo a terminé sa carrière à Écija Balompié. Sur le plan individuel, il a été désigné une fois Joueur de l’année en Espagne.

45

ans(25 févier) - Morten Wieghorsta participé à la conquête de la Coupe des Confédérations 1995 par le Danemark. Il a disputé deux matches dans cette compétition, dont la finale face à l’Argentine, et inscrit un but face à l’Arabie Saoudite, au premier tour. Il a en outre atteint les quarts de finale de France 1998, avant d'être éliminé par le Brésil. En club, Wieghorst a porté les maillots de Lyngby, où il a remporté le championnat et la Coupe, et Brondby, avec lequel il a conquis un championnat et deux Coupes du Danemark. À l’étranger, le milieu de terrain a fait le bonheur des clubs écossais de Dundee et du Celtic Glasgow, avec lequel il a remporté un championnat et une Coupe de la Ligue. Sur le plan individuel, Wieghorst a été élu une fois Joueur danois de l'année. En tant qu’entraîneur, il a dirigé la sélection U-21 de son pays ainsi que le club de Nordsjaelland, avec lequel il a brandi deux Coupes du Danemark. Après une saison en tant qu’entraîneur adjoint à Swansea City, il est rentré au pays pour prendre les rênes d’AGF en 2014.

43

ans(26 février) - Ole Gunnar Solskjaer a participé à la dernière Coupe du Monde disputée par la Norvège à France 1998. Il a également disputé le seul et unique UEFA EURO de son pays, en 2000. Après des débuts à Clausenengen et Molde, sa carrière a pris une autre dimension avec son arrivée à Manchester United, où il a goûté au succès et à la célébrité avec six championnats, deux FA Cups, trois Community Shields, une Ligue des champions de l’UEFA et une Coupe Intercontinentale, tout en disputant la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, en 2000. Super Sub de luxe, il a été désigné une fois Joueur norvégien de l'année. En tant qu’entraîneur, il a dirigé l’équipe B des Red Devils, avec laquelle il a conquis de nombreux titres. Avec Molde, il a remporté deux championnats et une Coupe du Norvège. Après un court passage à Cardiff, il est retourné à Molde.

32