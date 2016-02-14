Préparez les bougies pour...

FIFA.com revient sur le parcours d'une nouvelle série de stars du ballon rond qui souffleront leurs bougies cette semaine, l'image d'Angel Di Maria qui fêtera ses 28 ans le jour de la Saint-Valentin.

28

ans (14 février) - Angel Di Maria s’est fait un nom en participant à deux Coupes du Monde de la FIFA™ d’affilée : Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014, où l’Albiceleste a atteint la finale. Il a aussi disputé les Copas América 2011 et 2015, terminant finaliste dans cette dernière édition. Plus jeune, il a brandi la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2007, avant de décrocher la médaille d’or au Tournoi Olympique de Football Masculin, Pékin 2008. Après des débuts à Rosario Central, il est parti pour l’Europe et Benfica, où il a remporté un championnat et deux Coupes de la Ligue. Avec le Real Madrid, Di Maria a conquis une Liga, deux Coupes du Roi, une Supercoupe d’Espagne et une Ligue des champions de l’UEFA. Après un passage à Manchester United, il a signé au Paris Saint-Germain.

21

ans(15 février)- Sara Dabritza remporté avec l’Allemagne l’UEFA EURO Féminin U-17 2012, avant de disputer la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, Azerbaïdjan 2012. Avec l’équipe A, Dabritz a conquis l’UEFA EURO 2013. Elle a ensuite disputé la Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, Canada 2014, où elle a remporté le titre et terminé troisième meilleure buteuse. Un an plus tard, elle est retournée dans le Grand Nord pour disputer la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™. Lors de cette épreuve, elle a marqué deux buts et joué tous les matches de son pays. Après trois ans et demi à Fribourg, Dabritz a signé au Bayern Munich en début de saison.

34

ans(16 février)- Anis Ayaria conquis la première Coupe d’Afrique des Nations de la CAF de la Tunisie, en 2004, avant de disputer la Coupe des Confédérations de la FIFA 2005. Il a ensuite contribué à la qualification de son pays pour Allemagne 2006 et a été sélectionné pour participer à cette épreuve. Ayari a aussi disputé la CAN 2006. Après des débuts au Stade tunisien, Ayari a porté les maillots de Samsunspor et de Lorient. En 2007, il est rentré en Tunisie pour défendre les couleurs de l’Étoile du Sahel.

46

ans (17 février)- Carlos Gamarraa participé avec le Paraguay à trois Coupes du Monde d’affilée : France 1998, Corée/Japon 2002 et Allemagne 2006, ainsi qu’à quatre Copas América. Il a aussi participé aux Tournois Olympiques de Football Masculin de Barcelone 1992 et Athènes 2004, où il a décroché la médaille d’argent. Avec Cerro Porteno, il a été couronné champion du Paraguay à deux reprises (1990 et 1992). Au Brésil, il a remporté le championnat gaucho avec Internacional, le championnat national et le championnat paulista avec Corinthians, le championnat carioca et la Coupe des champions avec Flamengo. En Europe, Gamarra a porté les maillots de Benfica, de l'Atlético de Madrid, de l'AEK Athènes, avec lequel il a brandi la Coupe de Grèce, et de l’Inter Milan. Avec les Nerazzurri, il a remporté la Coupe d’Italie. Le défenseur central a ensuite fini sa carrière dans son pays, avec Olimpia. Sur le plan individuel, il a été désigné Joueur paraguayen de l’année à deux reprises.

38

ans (18 février)- Josip Simunica été un élément important de la sélection croate pendant une longue période : il a participé à Corée/Japon 2002 et Allemagne 2006, sans oublier les UEFA EUROS 2004 et 2008. Simunic a débuté sa carrière en Australie, son pays natal, avec Melbourne Knights, où il a été couronné champion, avant d'effectuer un passage à Carlton. En Allemagne, il a défendu les couleurs de Hambourg, du Hertha Berlin et de Hoffenheim. En Croatie, il a remporté trois championnats, une Coupe et une Supercoupe avec le Dinamo Zagreb. Une fois les crampons raccrochés, cet ancien défenseur a été nommé sélectionneur adjoint de la Croatie.

25

ans(19 février)- Christoph Kramera remporté le quatrième titre mondial de l’Allemagne à Brésil 2014, en disputant trois matches de la seconde phase dont la finale face à l’Argentine. Ce dernier match ne restera cependant pas un bon souvenir, puisqu’il a dû quitter ses partenaires après s’être évanoui. Formé au Bayer Leverkusen, Kramer a été prêté à Bochum puis Mönchengladbach, avant de rentrer au Bayer en début de saison pour y porter le maillot de l’équipe A.

47