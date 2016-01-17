Préparez les bougies pour…

Comme chaque semaine, FIFA.combraque ses projecteurs sur les personnalités du football mondial qui souffleront leurs bougies cette semaine.

28

ans (17 janvier) Héctor Moreno a participé avec le Mexique aux deux dernières Coupes du Monde de la FIFA™ : Afrique du Sud 2010 et Brésil 2014, ainsi qu’à la Coupe des Confédérations de la FIFA 2013. Plus jeune, il a disputé la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2007 et remporté la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 2005. Au niveau continental, Moreno a brandi la Gold Cup de la CONCACAF 2011 et la Coupe de la CONCACAF, ce qui permettra à son pays de disputer la Coupe des Confédérations 2017. Après des débuts à l'UNAM, il a remporté un championnat et une Supercoupe des Pays-Bas avec Alkmaar. Suite à quatre saisons à l’Espanyol de Barcelone, il est retourné aux Pays-Bas pour porter le maillot du PSV Eindhoven.

49

ans (18 janvier) Ivan Zamorano est entré dans la légende du football chilien en levant haut l’étendard de son pays en sélection et en club. En effet, il a permis au Chili de retrouver la Coupe du Monde après avoir manqué trois éditions d’affilée. En 1998, il a atteint les huitièmes de finale de l'édition en France. Deux ans plus tard, il a décroché la médaille de bronze des Jeux Olympiques de Sydney, tout en terminant meilleur buteur du tournoi. Après avoir brandi une Coupe du Chili avec Cobresal, cet attaquant a été prêté à Cobreandino, où il a remporté le championnat de deuxième division. Il est ensuite parti pour la Suisse et Saint-Gall, où il a fini meilleur buteur du championnat. Après un passage au FC Séville, Zamorano a signé au Real Madrid, où il a décroché une Liga, une Coupe du Roi et une Supercoupe d’Espagne, tout en terminant une fois meilleur buteur de Liga. Avec l’Inter Milan, il s’est contenté d’une Coupe de l’UEFA. Il a ensuite été couronné champion du Mexique avec le Club América, avant de finir sa carrière dans son pays sous le maillot de Colo Colo.

56

ans (19 janvier) Mauro Tassottifait partie des hommes de l’ombre de la période dorée de l’AC Milan. Suite à deux saisons à la Lazio, il en a passé 17 à San Siro durant lesquelles il a gagné deux titres en Serie B, cinq Scudetti, quatre Supercoupes d’Italie, trois Coupes d’Europe des clubs champions, trois Supercoupes d’Europe et deux Coupes Intercontinentales. Avec la sélection nationale, Tassotti a participé à États-Unis 1994, dont il a atteint la finale. Une fois les crampons raccrochés, il a dirigé l’équipe junior de l’AC Milan, avant d'exercer en tant qu’entraîneur adjoint durant quatorze ans. L'an dernier, il est devenu recruteur.

29

ans (20 janvier) Uwa Echiejile a disputé avec le Nigeria la Coupe du Monde 2010, terminant à la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF la même année. Il a ensuite écrit l'une des pages les plus glorieuses de l’histoire des Super Eagles en remportant la CAN 2013, ce qui lui a permis de disputer la Coupe des Confédérations 2013. Plus jeune, il a participé à la Coupe du Monde U-20 2007. Après des débuts dans son pays natal à Bendel Insurance, il a signé au Stade Rennais puis à Braga, où il a brandi la Coupe de la Ligue portugaise. Il évolue actuellement à Monaco.

41

ans (21 janvier) Nicky Butt a contribué au retour de Manchester United sur le devant de la scène internationale en remportant six championnats, trois FA Cups, quatre Community Shields, la Ligue des champions de l’UEFA 1999 et une Coupe Intercontinentale. Après douze ans à Old Trafford, il a remporté la Coupe Intertoto et le championnat de deuxième division avec Newcastle. Avec l’Angleterre, Butt a disputé la Coupe du Monde 2002 et la Coupe du Monde U-20 1993. Sous les couleurs des Red Devils, il a participé à la première Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, en 2000.

43

ans (22 janvier) Rogério Ceniest un cas unique dans l’histoire du football puisque ce gardien, qui a mis fin à sa carrière fin 2015, est l'un des meilleurs buteurs de l'histoire de Sao Paolo avec 131 penalties et coups-francs inscrits. Durant sa carrière de 25 ans, il a remporté la Coupe du Monde 2002 en tant que remplaçant, sans toutefois entrer en jeu. Il a également disputé huit minutes de l’édition 2006. Auparavant, il avait participé à la victoire du Brésil en Coupe des Confédérations 1997. Il a en outre fait partie de la sélection olympique qui a décroché la médaille de bronze aux Jeux d’Atlanta 1996. Ceni a gagné plus de vingt titres avec Sao Paolo, dont trois championnats du Brésil, deux Copas Libertadores, une Coupe Intercontinentale et la Coupe du Monde des Clubs 2005.

29