Préparez les bougies pour...

Dans cette rubrique dominicale, FIFA.com revient sur le parcours des grands noms du football mondial qui fêteront leur anniversaire durant la semaine à venir, à l'image d'Axel Witsel ou de Pablo Zabaleta.** **

54

ans(10 janvier)- Choi Soon-Ho a participé avec la République de Corée à deux Coupes du Monde de la FIFA™ : Mexique 1986, où il a disputé deux matches et inscrit un but face à l’Italie, et Italie 1990, où il a joué trois matches avant l’élimination dès le premier tour. Auparavant, il a participé aux Coupes du Monde U-20, Japon 1979 et Australie 1981. Il a couronné sa carrière internationale en représentant son pays au Tournoi Olympique de Football Masculin, Séoul 1988. Au niveau continental, Soon-Ho a disputé la Coupe d’Asie de l’AFC 1980, où il a terminé finaliste et meilleur buteur à 18 ans. Aux Jeux asiatiques, son bilan est d’une médaille d’or et une médaille de bronze. Dans son pays, il a conquis un championnat avec Atoms et porté le maillot de Lucky-Goldstar Hwangso. En tant qu’entraîneur, Soon-Ho a dirigé Pohang Steelers et Ulsan Hyundai.

33

ans(11 janvier)- Matt McKaya disputé avec l’Australie la Coupe du Monde 2014, où il a joué deux matches avant l’élimination dès le premier tour. Il dispute actuellement les qualifications de la zone Asie pour Russie 2018. Après avoir terminé finaliste à la Coupe d’Asie 2011, il a contribué au premier succès des Socceroos dans cette compétition après trois participations, à l’édition 2015. Plus jeune, McKay a participé à la Coupe du Monde U-20 2003. Après des débuts aux Brisbane Strikers, il a été couronné deux fois champion avec Brisbane Roar. À l’étranger, il a porté les maillots des Glasgow Rangers, d’Incheon United et de Changchun.

27

ans(12 janvier)- Axel Witsela contribué au retour de la Belgique en Coupe du Monde, à Brésil 2014, où il a évolué en tant que titulaire jusqu’à l’élimination en quart de finale. Après avoir remporté deux championnats, une Coupe et une Supercoupe de Belgique avec le Standard Liège, Witsel a brandi la Coupe de la Ligue portugaise avec Benfica puis a signé au Zénith Saint-Pétersbourg, où il a déjà conquis un championnat et une Supercoupe russe. Au niveau individuel, il a été désigné une fois meilleur joueur belge de l’année.

40ans(13 janvier)- Mario Yepes a réalisé sa meilleur performance en atteignant les quarts de finale à Brésil 2014, éliminé par le pays hôte. Yepes a disputé quatre éditions de la Copa América, sa deuxième participation étant la meilleure puisqu’il y a conquis le premier titre de son pays dans cette compétition, en tant que titulaire. En 2003, il a terminé quatrième de la Coupe des Confédérations de la FIFA. Après avoir été couronné champion avec Deportivo Cali, il a remporté deux championnats argentins avec River Plate. Le défenseur est ensuite parti pour Nantes puis le Paris Saint-Germain, où il a décroché la Coupe de France et la Coupe de la Ligue. En Italie, il a commencé sa carrière avec Chievo Vérone avant de rejoindre l’AC Milan, où il a conquis un Scudetto et une Supercoupe. Après avoir fini son séjour transalpin sous les couleurs de l’Atalanta Bergame, il a terminé deuxième de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2014 avec le club argentin de San Lorenzo, derrière le Real Madrid.

30

ans(14 janvier)- Maurinea disputé de nombreuses compétitions prestigieuses avec l’équipe féminine du Brésil, dont les deux dernières Coupes du Monde Féminines de la FIFA™, Allemagne 2011 et Canada 2015, et les le Tournoi Olympique de Football Féminin, Pékin 2008, où elle a reçu la médaille d’argent, et de Londres 2012. Plus jeune, Maurine a disputé trois Coupes du Monde U-20 d’affilée : 2002, 2004 et 2006, où elle a fini troisième. Avec Santos, elle a gagné deux Coupes du Brésil et deux Copas Libertadores. Aux États-Unis, elle a défendu les couleurs d’Atlanta Beat et Western New York Flash, avant de rentrer au Brésil pour évoluer à Centro Olimpico et Ferroviaria, où elle a remporté la Coupe.

56

ans(15 janvier)- Mohamed Timoumia aidé le Maroc à retrouver la Coupe du Monde, à Mexique 1986, où les Lions de l’Atlas ont terminé premiers de leur groupe et atteint le second tour pour la seule et unique fois de leur histoire. Timoumi a participé au Tournoi Olympique de Football Masculin, Los Angeles 1984, ainsi qu’à la Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 1980, où il a fini troisième. Avec le FAR Rabat, il a remporté deux championnats, deux Coupes du Maroc et une Ligue des champions africaine. En 1985, il a été désigné meilleur joueur en Afrique. Timoumi a aussi évolué au Real Murcie, au Sporting Lokeren, avant de terminer sa carrière à Khouribga.

31