Pharaon sacré, buteur impliqué et cage inviolée

43

ans depuis le dernier sacre de Cerezo Osaka dans la Coupe de l'Empereur, et pendant cette période, six défaites en finale. La traversée du désert a pris fin pour Osaka grâce à une victoire sur Yokohama F. Marinos qui avait jusque-là gagné sept des huit finales du tournoi auxquelles il avait participé. Kota Mizunuma a marqué le but du triomphe en prolongation contre son ancien club pour offrir à Cerezo, qui a commencé l'année en n'ayant jamais remporté de titre majeur dans l'ère professionnelle, deux trophées en l'espace de 2 mois.

34

ans après Mahmoud El Khatib, un Égyptien a été couronné Joueur africain de l'année en la personne de Mohamed Salah. Durant cette période, Ibrahim Youssef (2 fois), Mido et Mohamed Aboutrika ont tous fini sur le podium.

24

matches à domicile sans défaite : c'est le nouveau record établi par le Sydney FC en A-League. Le précédent record appartenait à Brisbane Roar, avec 23 rencontres sans s'incliner à Queensland en 2010/11. Un but inscrit par Bobo - son 14ème en 14 sorties cette saison - en toute fin de partie a permis aux actuels leaders du championnat d'Australie entraînés par Graham Arnold d'arracher un match nul 2:2 face à leur premier poursuivant. Sydney n'a plus perdu contre les Jets depuis 15 rencontres, ce qui constitue la plus longue série d'invincibilité d'une équipe contre une autre depuis la création de la A-League.

16

ans et 6 mois : c'est l'âge auquel le défenseur d'Indian Arrows, Jitendra Singh, est devenu le plus jeune buteur de l'histoire de la I-League en trouvant le chemin des filets contre Shillong Lajong. Le joueur qui avait participé dans son pays à la dernière Coupe du Monde U-17 de la FIFA améliore un record qui appartenait jusque-là à Baoringdao Bodo, âgé de 17 ans et 4 mois au moment de son but il y a un an contre, déjà contre Shillong Lajong.

15

: c'est le nombre de clubs pour lesquels Magno Alves a évolué après son transfert à Novorizontino. Pendant les six années précédentes, Magnata n'avait pas changé d'écurie. Alors qu'il fêtera la semaine prochaine ses 42 ans, il est le quatrième meilleur buteur en activité derrière Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Zlatan Ibrahimovic.

13

buts dans les 23 derniers matches qu'il a débutés en Premier League pour Tottenham pour Heungmin Son, qui évolue au poste de milieu de terrain, et qui est en plus fréquemment remplacé en cours de partie. Le Sud-Coréen de 25 ans a été directement impliqué dans 12 buts au cours de ses neuf dernières apparitions, toutes compétitions confondues, à Wembley (7 buts, 5 passes décisives).

6

matches consécutifs sans encaisser de but : une première pour Hearts en 143 ans d'histoire. Entre 1905 et 2010, les Jam Tarts avaient réussi à huit reprises à conserver leur cage inviolée lors de cinq rencontres successives, dont trois fois lorsque l'actuel entraîneur de l'équipe, Craig Levein, portait encore les crampons en tant que défenseur. Hearts n'a plus encaissé de but depuis 9 heures et 21 minutes et n'a plus connu la défaite depuis 9 matches.

5

minutes et 1 frappe ont suffi à Diego Costa pour marquer son premier but depuis le début de son deuxième mandat avec l'Atlético de Madrid. Le précédent but de l'attaquant pour l'équipe dirigée par Diego Simeone avait eu lieu à Stamford Bridge et permis aux Colchoneros d'éliminer Chelsea - un club que Costa allait ensuite rejoindre - et de se qualifier pour leur première finale de Ligue des champions de l'UEFA en 40 ans.

1