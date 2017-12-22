Petits ponts, grande année et roi du dribble

Neymar, roi du dribble en Europe

Fin de série en Ecosse pour le Celtic

Année de rêve pour le Real Madrid

100

dribles réussis dans l'un des cinq grands championnats d'Europe : Neymar est le premier joueur à l'avoir accompli. L'attaquant du Paris Saint-Germain fait mieux que Lionel Messi (89), Eden Hazard (67), Nabil Fekir (58) et Florian Thauvin (55).

81

ans se sont écoulés entre le premier but marqué par Leen Vente pour Feyenoord au De Kuip en 1937 et celui d'un autre membre de sa famille pour le même club. Si Dylan Vente, 18 ans, n'a pas fait trembler les filets dans le même stade, sa tête victorieuse de sept mètres sur un centre venu de la gauche contre le Sparta est la copie conforme de la réalisation signée de son grand-oncle - le frère de son grand-père - 81 ans plus tôt.

69

matches de compétitions nationales sans défaite : c'était la série sur laquelle restait le Celtic avant d'être stoppée par Hearts (4:0). Les Bhoys n'avaient plus perdu face à un club écossais depuis mai 2016 et avaient trouvé le chemin des filets à chaque match - toujours contre des clubs écossais - depuis l'arrivée de Brendan Rodgers à la tête du club à la fin du même mois.

14

coups francs directs, c'est ce que Miralem Pjanic a marqué en Serie A après son but à Bologne pour la Juventus. Aucun autre joueur n'a réussi cet exploit au cours des dix dernières années. À l'âge de 27 ans, le milieu international bosnien a encore le temps de s'immiscer parmi les cinq plus grands : Gianfranco Zola (20), Roberto Baggio (20), Alessandro Del Piero (22), Andrea Pirlo (23) et Sinisa Mihajlovic (28).

9

passes décisives ont été délivrées par Philipp Max, l'arrière latéral d'Augsbourg, en Bundesliga 2017/18, meilleur total des cinq grands championnats d'Europe cette saison. Le fils du double meilleur buteur de Bundesliga Martin Max devance Andrea Candreva, Kevin De Bruyne, Neymar, Leroy Sane, David Silva et Pione Sisto (8 passes décisives chacun).

5

trophées sur la même année, c'est ce qu'a réussi le Real Madrid pour la première fois en 115 ans d'histoire. Cristiano Ronaldo a inscrit son neuvième but en huit finales pour permettre aux Merengues de battre Grêmio et ainsi de devenir le premier club à conserver son titre en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. En tant qu'entraîneur, Zinedine Zidane compte désormais huit titres avec le Real. Un seul technicien des Blancos a fait mieux : Miguel Muñoz, avec 14 titres entre 1959 et 1974.

2

petits ponts en 2 secondes : Carles Gil se serait sans doute bien passé de ça, mais Lionel Messi a fait rouler le cuir entre les jambes du milieu du Deportivo La Corogne pour Jordi Alba qui a ensuite servi Andres Iniesta en première intention… à nouveau entre les jambes du joueur prêté par Aston Villa.

1

an sans avoir perdu en championnat pour Bernardo Silva. Depuis un revers 3:1 à domicile contre Lyon, lors duquel Benjamin Mendy avait été exclu en première période, Silva est resté 20 matches de Ligue 1 sans perdre avec Monaco et 16 rencontres de Premier League sans défaite avec Manchester City.

0