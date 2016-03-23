Le spectacle du Racing, le show de Michael Jackson

La dernière revue statistique de FIFA.com s'arrête sur un show de Michael Jackson en Asie, une folle série argentine, une machine à buts au Portugal et la fin d'une série aux Pays-Bas.

85

années se sont écoulées dans le championnat professionnel argentin sans qu'aucune équipe n'enregistre deux victoires consécutives à l'extérieur sur le score de 6:3. C'est désormais chose faite grâce au Racing Club. Diego Milito et Lisandro Lopez ont notamment aidé l'équipe de Facundo Sava à enregistrer cette statistique improbable sur les terrains de l'Union Santa Fe et de l'Atletico Rafaela. Des résultats d'autant plus surprenants que La Academia n'avait plus marqué plus de deux buts en déplacement depuis novembre 2014. Ramon Abila a par ailleurs signé un coup du chapeau en seulement 14 minutes lors de la victoire 4:2 de Huracanface à Temperley. Auteur de sept buts lors de ses cinq dernières apparitions toutes compétitions confondues, il affiche cette saison une moyenne d'un but toutes les 90 minutes en Primera División.

54

matches consécutifs en trouvant à chaque fois le chemin des filets, telle est la série qui a pris fin pour le PSV Eindhoven face à l'Ajax Amsterdam. Le club d'Eindhoven n'avait plus été réduit au silence en championnat depuis 18 mois et une défaite 1:0 contre Heerenveen. Arkadiusz Milik est devenu le premier joueur de l'histoire de l'Ajax à ouvrir le score lors de cinq matches consécutifs. Le Polonais reste au passage sur sept buts en cinq matches. L'équipe de Frank de Boer a pris les commandes du classement à son adversaire grâce à ce succès 2:0. C'est également la première fois que l'Ajax s'impose deux fois de suite sur la pelouse du PSV depuis 1971, avec Velibor Vasovic, Wim Suurbier, Johan Neeskens, Piet Keizer et Johan Cruyff à la baguette.

29

buts en 27 matches permettent à Jonasde faire la course en tête pour le Soulier d'or européen. De retour en équipe du Brésil après quatre ans d'absence, le deuxième buteur le plus rapide de l'histoire de la Ligue des champions de l'UEFA a dû se montrer plus patient pour sa dernière réalisation en date. Il a inscrit pour Benficad'une reprise de volée le seul but de la rencontre, face à Boavista, après 92 minutes et cinq secondes. Le Benfica a ainsi signé une 11ème victoire consécutive à l'extérieur toutes compétitions confondues, malgré des déplacements délicats chez le grand rival du Sporting Portugal et au Zénith Saint-Pétersbourg. Le club lisboète conserve deux points d'avance en tête de la Primeira Liga. Seuls deux joueurs des Águias sont parvenus jusqu'ici à frapper plus de 30 fois sur une saison : Eusebio, à trois reprises, et Mats Magnusson, auteur de 33 buts en 32 sorties au sein d'une équipe au fort accent suédois, sous les ordres de Sven-Goran Eriksson, lors de la saison 1989/90.

9

buts figurent au compteur d'Adriano Michael Jackson après seulement trois matches de Ligue des champions de l'AFC 2016. C'est déjà plus que le meilleur buteur de la saison dernière, Ricardo Goulart, en 14 apparitions. Le Brésilien de 28 ans a d'abord signé un quadruplé lors de la défaite infligée par le FC Séoulà Buriram United (6:0), avant d'ajouter trois nouveaux buts lors de la victoire 4:1 contre Sanfrecce Hiroshima, devenant au passage le septième joueur de l'histoire de la compétition à enregistrer deux coups du chapeau. Auteur d'un doublé sur le terrain de Shandong Luneng, battu 4:1, Adriano n'est désormais plus qu'à quatre unités du record de buts sur une même campagne de Ligue des champions de l'AFC, détenu depuis 2013 par l'attaquant de Guangzhou Evergrande, Muriqui.

En bref 523 matches de Bundesliga voient Thomas Schaaf dépasser Udo Lattek pour s'installer au quatrième rang des entraîneurs ayant passé le plus de temps sur les bancs du championnat allemand, derrière Otto Rehhagel(836), Jupp Heynckes(642) et Erich Ribbeck (568).

43 buts font de Gareth Bale le meilleur buteur britannique de l'histoire de la Liga. Buteur face à Séville pour sa 77ème apparition dans le championnat espagnol, le Gallois de 26 ans fait mieux que Gary Lineker, qui avait trouvé le chemin des filets à 42 reprises en 103 matches avec le FC Barcelone.