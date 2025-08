Le Président de la FIFA entend associer football et jeux vidéo

"Pour moi, les deux sont complémentaires. L’un peut servir l’autre, et inversement, en amenant par exemple des jeunes à sortir de chez eux pour tenter de reproduire ce qu’ils ont vu dans leur jeu. Ce n’est pas exactement pareil, bien sûr, mais les deux mondes ont des choses en commun, ne serait-ce que l’apprentissage de la résilience. Parfois, on perd et il faut savoir passer rapidement à autre chose pour remporter le match suivant, comme le font les stars que l’on retrouve aussi dans ces jeux. Elles sont donc des exemples à suivre à plus d’un titre. La raison pour laquelle la FIFA investit autant dans le football et l’eFootball s’explique par notre volonté de les associer pour amener un maximum d’enfants à éteindre leur console pour aller taper la balle ensemble sur un véritable terrain." Gianni Infantino a expliqué que si les éléments clés des compétitions de football sont les matches en eux-même et les récompenses à décrocher, rien ne peut remplacer le sentiment d’unité et les émotions qu’elles procurent.

"Si je peux plus facilement parler du football que d’autres sports, c’est parce que, pour moi, le football va au-delà du sport. C’est un véritable phénomène social. Lors de la récente Coupe du Monde Féminine, pas moins de deux millions de personnes ont assisté aux matches dans les stades et deux milliards les ont suivis devant leur écran. Pour la Coupe du Monde masculine, ce sont trois millions de spectateurs et cinq milliards de téléspectateurs issus du monde entier, parce que le football est partout. Nous voulons rendre le football véritablement mondial et nous sommes ravis d’accueillir toutes celles et tous ceux qui veulent nous aider à atteindre cet objectif. Le football unit les pays. Il rassemble les communautés d’un même pays et invite tout un chacun à découvrir d’autres nations et cultures. Dans le monde dans lequel on vit aujourd’hui, il me paraît d’autant plus important de multiplier les occasions de se retrouver." Il a ensuite déclaré avoir pu constater cela par lui-même à l’occasion du match d’ouverture de la nouvelle African Football League, qui a suscité un engouement sans pareil : "Il y a deux jours, j’étais en Tanzanie pour assister au quart de finale de l’African Football League entre le Simba SC, une équipe locale, et Al Ahly SC, une équipe égyptienne. L’ambiance était incroyable. Il y avait 60 000 personnes. Le stade était plein. À l’extérieur du stade, ils étaient 200 000 à assister au match depuis la Fan Zone installée à Dar es Salaam, partageant toutes les émotions que peut procurer un match de cette importance. Nous devons encourager ce genre d’événements en nous appuyant sur tous les outils à notre disposition."