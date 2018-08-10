La semaine en chiffres

Le gardien le plus cher de l'histoire

La benjamine de la Coupe du Monde Féminine U-20

Un cap pour Agüero et deux triplés pour Santini

200

200 buts sous les couleurs de Manchester City, c’est la barre que Sergio Agüero a été le premier à franchir. Auteur d’un doublé, l’Argentin de 30 ans a scellé le sort de Chelsea dans le FA Community Shield. Ce faisant, les Citizens ont mis fin à une série de quatre victoires consécutives du tenant de la FA Cup sur le champion d’Angleterre en titre dans cette rencontre de prestige.

80

80 millions d'Euros, telle est la somme versée par Chelsea à l’Athletic Bilbao pour s’attacher les services de Kepa Arrizabalaga, devenu par la même occasion le gardien le plus cher de tous les temps. Cette somme représente plus du double de l’ancien record : l’an dernier, Manchester City avait déboursé 40 millions d'Euros pour attirer Ederson en provenance de Benfica. Dans la foulée, Alisson a rejoint Liverpool pour 62,5 millions d'Euros.

17

17 buts en 11 matches de MLS figurent désormais au compteur de Josef Martinez. Le joueur d’Atlanta United caracole en tête du classement des buteurs. L'attaquant vénézuélien compte 11 longueurs d’avance sur son premier poursuivant. Par ailleurs, il n’est plus qu’à une unité du record historique sur une saison régulière, propriété conjointe de Roy Lassiter, Chris Wondolowski et Bradley Wright-Phillips. Les Five Stripes ont encore dix matches à disputer.

14

14 ans et 327 jours, c’est l’âge auquel la défenseuse haïtienne Dougenie Joseph est devenue la plus jeune titulaire en Coupe du Monde Féminine U-20 de la FIFA, à l’occasion d’un match contre la RP Chine. Sydney Leroux conserve néanmoins son titre de benjamine de l’épreuve, grâce à son entrée en jeu à 14 ans et 187 jours sous les couleurs du Canada en 2004, face à l’Australie. Lors de ses deux premières sorties en France, Haïti n’a pas hésité à titulariser deux joueuses de 14 ans : Joseph et Melchie Dumonay.

12

12 corners ont été obtenus par Flamengo lors des 45 premières minutes du match contre Cruzeiro. Ces cinq dernières années, personne n’en avait tiré autant en une mi-temps dans un match de Copa Libertadores. En seconde période, le club carioca n’en a obtenu qu’un seul. Parallèlement, le premier but de Thiago Neves en 11 matches a donné la victoire (2-0) aux hommes Mano Menezes au Maracanã. Les Mineiros aborderont donc le match retour des huitièmes de finale en position de force.

6

6 victoires successives dans le Trophée des Champions (la huitième au total) : en dominant Monaco 4-0 à Shenzhen, en RP Chine, le Paris Saint-Germain a égalé deux records de l'Olympique lyonnais. Aucune équipe ne s’était imposée par un tel écart depuis l’édition inaugurale, en 1955. À l’époque, malgré l’absence de Raymond Kopa, le Reims de Robert Jonquet et René Bliard avait battu Lille 7-1.

6

6 buts en deux matches ont permis à Ivan Santini d’entamer sa carrière à Anderlecht de la meilleure des manières. L’attaquant de 29 ans a surmonté sa déception, lui qui avait été écarté au dernier moment de la liste des joueurs croates convoqués pour la Coupe du Monde de la FIFA, Russie 2018™. Sous l’impulsion de ses deux triplés, le club bruxellois, qui avait perdu ses trois derniers matches de la saison 2017/18, a entamé son parcours par un succès 4-1 à Courtrai et une victoire 5-2 sur Ostende.

3

3 buts dans un même match d’une compétition FIFA portent la marque de Patricia Guijarro, devenue la première Espagnole à réaliser cette performance. La joueuse du FC Barcelone a ensuite contribué à la victoire 1-0 sur le Japon. Ironie du sort, la Rojita avait battu ce même adversaire sur le même score lors de la précédente édition de la Coupe du Monde Féminine U-20.

