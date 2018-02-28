La semaine en chiffres

20 buts du gauche pour Mohamed Salah cette saison

Deux triplés en trois jours - et même mieux - pour Antoine Griezmann

13 matches sans défaite du Paris Saint-Germain face à Marseille.

129 matches s’étaient écoulés sans que Cruzeiro n’encaisse plus de trois buts au cours d’une partie sous les ordres de Mano M﻿enezes. Le bourreau des Brésiliens est un attaquant de 20 ans du Racing, Lautaro Martinez, à l’origine du large succès (4:2) de son équipe. Ce faisant, il est aussi devenu le second joueur à signer un triplé pour un club argentin contre un adversaire brésilien en Copa Libertadores. Guillermo Barros Schelotto avait été le premier à réaliser cet exploit en 2003, sous les couleurs de Boca Juniors.

20 buts du pied gauche ont été inscrits par Mohamed Salah depuis le début de la saison. L’Égyptien est le premier joueur à franchir ce cap en Premier League anglaise. Robbie Fowler détenait l’ancien record avec 19 buts du gauche en 1994/95. Robin van Persie et Gareth Bale sont les seuls autres joueurs à avoir dépassé les 15 unités.

20 contributions décisives (12 buts et 8 passes décisives) sur ses 21 dernières titularisations, c’est ce qu’affiche le compteur de Lucas Moura, très en vue depuis son passage du Paris Saint-Germain à Tottenham.

15 victoires consécutives, tel était le record convoité par le Bayern Munich. Malheureusement, le club bavarois va devoir remettre cette grande première à plus tard. Paul Breitner, Karl-Heinz Rummenigge, Dieter Hoeness et leurs coéquipiers avaient enchaîné 14 succès de rang en 1980. Le nul vierge concédé au Hertha Berlin n’a pas permis à la génération actuelle d’aller plus loin. Les Bavarois n’étaient pourtant plus restés muets à domicile en Bundesliga depuis près de trois ans.

13 matches sans défaite dans le classique de la Ligue 1 figurent désormais au palmarès du Paris Saint-Germain, qui égale la série réalisée par l'Olympique de Marseille entre 1990 et 1998. En s’imposant 3:0, le PSG a inscrit plus deux buts à domicile contre l’OM pour la première fois depuis 2002. À l’époque, un certain Ronaldinho avait marqué la rencontre de son empreinte en s’offrant un doublé.

9 défaites consécutives en Liga contre le Real Madrid, c’est la série qui a pris fin ce 27 février pour l’Espanyol, vainqueur 1:0. Le club catalan reste donc invaincu sur ses terres face au Real, à l’Atlético de Madrid et au FC Barcelone lors d’une même saison pour la première fois depuis 1997/98.

8 victoires consécutives ont été remportées par l'équipe d'Australie féminine pour la première fois de son histoire. Les Matildas ont établi ce nouveau record en s'imposant 4:3 contre la Norvège, ce 28 février en Coupe de l'Algarve. Larissa Crummer a relégué le record de 2007 aux oubliettes en marquant à la 95ème minute, sur la dernière action du match. Coïncidence, la première série avait été interrompue par ces mêmes Norvégiennes. De son côté, Samantha Kerr a trouvé le chemin des filets pour la septième fois de suite avec l'Australie. Au cours de cette séquence, elle a signé 12 buts, à chaque fois contre d'anciennes championnes du monde.

3 buts et un joueur, c’est le déficit qu’accusait le modeste Curico Unido à quatre minutes du coup de sifflet final du match l’opposant à l’Union Española en première division chilienne. Et pourtant, la rencontre s’est conclue sur un incroyable nul 4:4.

2 triplés en trois jours ont été réussis par Antoine Griezmann. Il est le premier joueur de l'Atlético de Madrid à signer deux triplés consécutifs depuis le début du siècle. Face à Leganés ce 27 février, il est devenu également le premier Français à réussir un quadruplé en Liga. L’attaquant de 26 ans reste sur 12 réalisations en neuf matches, toutes compétitions confondues.