La semaine en chiffres

102 places ont été gagnées au Classement mondial FIFA/Coca-Cola depuis juin 2015 par le Kirghizistan, qui s'installe sur une 75ème marche inédite. Cinq ans et un mois plus tôt, les Faucons Blancs étaient classés 201èmes sur un total de 208 sélections, mais un bond de 40 places ce mois-ci les a propulsés juste derrière la Côte d'Ivoire et la Russie.

50 ans s'étaient écoulés sans que Burnley n'enchaîne quatre victoires au plus haut niveau. Vingt-deux secondes après son entrée en jeu et sur son premier ballon, Sam Vokes a contribué à la victoire de son équipe contre Watford pour briser cette malédiction.

45 buts inscrits pour 4 encaissés, tel est le bilan exceptionnel de la France au cours de sa série de 18 matches sans défaite à domicile depuis octobre 2015. Ces statistiques ont de quoi effrayer leurs futures concurrentes lors de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™. Eugénie Le Sommer, qui a marqué le seul but de la rencontre contre le Canada, a trouvé le chemin des filets lors des quatre derniers rendez-vous des Bleues. Elle devient ainsi la deuxième meilleure buteuse française de tous les temps (68 buts), derrière Marinette Pichon (81).

45 matches successifs en championnat d'Égypte au cours desquels le club d'Al Ahly avait trouvé le chemin des filets, jusqu'au nul 0:0 contre Smouha, qui prive les Diables Rouges d'un 20ème succès consécutif toutes compétitions confondues.

26 buts ont été marqués en A-League par Bobo, qui devient le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Australie devant Bruno Fornaroli, auteur de 25 réalisations durant la saison 2015/16. Le doublé du Brésilien a permis au Sydney FC de s'imposer 3:0 contre Adelaide United et de devenir la première équipe à dépasser la barre des 60 points lors de deux exercices consécutifs. Sydney a par ailleurs égalé le record de Melbourne City de 63 buts inscrits dans une saison régulière.

11 titres de champion ont été remportés par Arjen Robben, une performance inédite pour un Néerlandais. L'attaquant a marqué lors du match victorieux qui a offert au Bayern Munich un nouveau record de six sacres consécutifs en Bundesliga. Détenteur d'un titre avec le PSV Eindhoven et le Real Madrid, de deux avec Chelsea et de sept avec le Bayern, le joueur de 34 ans fait mieux que son compatriote Johan Cruyff. Franck Ribéry, quant à lui, partage désormais un score de huit sacres en Bundesliga avec Scholl, Kahn, Schweinsteiger et Lahm.

6 coups francs directs ont été transformés en Liga par Lionel Messi, qui devient le premier joueur à réaliser cet exploit depuis la saison 2006/07 et Ronaldinho, qui lui avait légué le numéro 10 du FC Barcelone.

4 passes décisives en un seul match dans l'un des cinq grands championnats d'Europe, c'est une prouesse qu'aucun joueur n'avait réussie depuis Santi Cazorla en 2013 avec Arsenal, jusqu'à la performance de Memphis Depay à Metz. En plus de ses quatre offrandes, le joueur de l'Olympique lyonnais s'est lui-même chargé d'inscrire le seul autre but de son équipe, vainqueur 5:0. En moyenne, l'attaquant de 24 ans a besoin de moins de 90 minutes pour être buteur ou passeur en Ligue 1 (décisif 35 fois en 47 apparitions).

4 comme le nombre d'apparitions de Javier Hernandez en tant que remplaçant sur la pelouse de Stamford Bridge, où Chicharito a fait trembler les filets à chacune de ses entrées en jeu et offert l'égalisation à West Ham United. Pour la première fois sous l'ère Antonio Conte, Chelsea a été tenu en échec à domicile en Premier League après avoir mené au score à la mi-temps.