La FIFA Legend Wanchope Watson encourage les joueurs à parler de la santé mentale

Paulo Wanchope Watson s'est fait aider psychologiquement quand il était joueur

L'icône costaricienne encourage les joueurs à demander de l'aide

Ses méthodes sont en adéquation avec la campagne #ReachOut de la FIFA

La FIFA legend Paulo Wanchope Watson a souligné le besoin d'un dialogue accru sur la santé mentale pour les joueurs professionnels en encourageant les joueurs à chercher de l'aide quand ils en ont besoin.

L'ancien buteur du Costa Rica était présent au siège de la FIFA pour le tirage au sort préliminaire de la Concacaf pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, et il a profité de l'occasion pour parler de la santé mentale, une priorité pour la FIFA et un sujet qu'il a approfondi en tant que joueur puis entraîneur.

En 2021, la FIFA s'est associée à l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lancer #ReachOut, une campagne visant à sensibiliser aux symptômes des troubles de santé mentale, encourager les gens à demander de l'aide quand ils en ont besoin et à prendre des mesures quotidiennes pour une meilleure santé mentale.

Adulé par les supporters partout où il est allé, Wanchope Watson a eu une riche carrière de joueur, marquée par plus d'une décennie de football anglais avec Derby County, West Ham United et Manchester City. C'est en tant que joueur de 21 ans avec ce premier club que l'attaquant a d'abord constaté les avantages d'être soutenu mentalement.

"Heureusement, le premier club de Premier League pour lequel j'ai joué en Angleterre, Derby County, a été l'un des premiers clubs à avoir un psychologue du sport professionnel", a déclaré Wanchope Watson. "Cela m'a beaucoup aidé en me donnant un moyen d'exprimer ce que je ressentais. C'est ainsi que j'ai pu surmonter les moments de pression, avec le soutien de ma famille, de mes coéquipiers et du psychologue."

Fort de cette expérience, Wanchope Watson est devenu un fervent défenseur du bien-être mental des joueurs et croit fermement que les professionnels doivent parler et chercher de l'aide quand ils en ont besoin. Depuis qu'il est entraîneur, l'ancien sélectionneur du Costa Rica a toujours plaidé en faveur de l'équilibre mental. "Je fais prendre conscience à mes joueurs que c'est un jeu, et qu'il y a des choses au-delà du sport. Les footballeurs doivent comprendre que'ils sont avant tout des êtres humains. Le reste découle de cela", a déclaré Wanchope Watson.

"J'insiste toujours sur le besoin et l'importance de ne pas seulement être concentré sur le football, mais aussi d'apprendre et de se développer dans d'autres domaines pour pouvoir se détendre et savourer la vie. C'est un jeu, et c'est notre profession, mais il y a plus dans la vie que juste le football."

La dépression touche plus de 260 millions de personnes dans le monde, y compris les footballeurs professionnels. Près de la moitié de tous les troubles de santé mentale commencent avant l'âge de 14 ans. Le suicide est la quatrième cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans.

Parmi les footballeurs actifs, 9% ont signalé une dépression et 7% souffrent d'anxiété. Chez les joueurs à la retraite, ces chiffres augmentent, avec 28% ayant des difficultés à dormir, et la dépression et l'anxiété affecte respectivement 13% et 11%, selon une étude de la FIFPRO publiée en 2019.

La FIFPRO a également lancé sa propre campagne de sensibilisation à la santé mentale, "Are you ready to talk?" ("Êtes-vous prêt à parler ?") en 2021, un autre signe de la progression du débat publique sur la santé mentale dans le football depuis l'époque de Wanchope Watson en tant que joueur dans les années 90 et 2000. Selon lui, il est important de continuer à parler ouvertement du bien-être mental pour continuer à combattre les préjugés.

"Il est bon de sensibiliser les footballeurs et les athlètes afin qu'ils aient la confiance nécessaire pour exprimer ce qu'ils ressentent. Nous ne sommes pas habitués à parler de la pression qui pèse sur nous dans le monde du football", a déclaré Wanchope Watson. "C'est important parce que les footballeurs se retrouvent parfois isolés à cause de ça. Ils ne discutent pas et n'expriment pas ce qu'ils ressentent. La clé, cest de parler et de demander de l'aide."