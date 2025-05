À la rencontre d'Izhar Bima

Une figure bien connue en Indonésie a contribué à ce que tout se passe pour le mieux au stade pour les supporters venus assister à la Coupe du Monde U-17 de la FIFA™. Membre d’une équipe de volontaires jouant un rôle essentiel dans l’organisation de la compétition, Izhar Bima est en effet l’un des acteurs les plus connus du pays hôte. Le jeune homme de 26 ans a joué dans deux films et dans une multitude de séries télévisées, dont Anak Jalanan: A New Beginning, une série d’action extrêmement populaire en Indonésie mettant en scène deux gangs de motards et dans laquelle il interprète Nando, un méchant. « Quand les gens me voient, ils me demandent comment je suis devenu volontaire », explique Izhar Bima à la FIFA. « Je leur dis simplement qu’il suffit de se rendre sur FIFA.com et d’envoyer sa candidature. C’est formidable d’être bénévole et d’orienter les supporters dans le stade et de leur donner les informations dont ils ont besoin. » Né à Jakarta, Bima supporte le Persib Bandung. C’est d’ailleurs un habitué du stade Si Jalak Harupat, qui a accueilli des matches de la compétition. Hors d’Indonésie, le club préféré de ce passionné de ballon rond est Manchester United. « Je me suis porté volontaire parce que j’aime le football et je voulais absolument participer à cet événement. Une Coupe du Monde, c’est unique, et je souhaitais faire partie de cette fantastique aventure. »