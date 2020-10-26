Girelli, fer de lance des Azzurre

Les qualifications pour l’EURO féminin 2022 entrent dans leur dernière ligne droite

Dans le Groupe B, l’Italie et le Danemark, favoris, s’affrontent

L’attaquante Cristiana Girelli aborde ce match décisif clé en grande forme

Cristiana Girelli a hâte que cette année 2020 se termine. Elle a dû faire face à son lot de défis et de soucis. L’attaquante de l’Italie et de la Juventus a d’abord été inquiète pour sa famille, qui tient une pharmacie et a vécu au plus près les ravages du Covid-19 dans le Nord du pays.

Ensuite, il y a eu la préoccupation de garder la forme pendant le confinement. Puis la tristesse d’apprendre la suspension de la Serie A féminine et, enfin, la joie, quelques semaines plus tard, en apprenant que la Juventus était sacrée championne d’Italie. "Même si on n’a pas pu terminer la saison, ça a été un bonheur immense d’être championnes. On mérite de gagner le championnat car on avait la meilleure défense, la meilleure attaque et la meilleure différence de buts…" Modeste, Girelli omet de préciser qu’elle aussi terminé capocannoniere (meilleure buteuse) du championnat.

🔥 Une buteuse en verve

La nouvelle saison n’a en rien modifié l’efficacité de l’attaquante, qui compte sept buts et deux passes décisives en 6 journées de Serie A. "C’est mon boulot", rigole-t-elle. "La Juve me paye pour marquer des buts et je suis satisfaite car quand une attaquante marque, c’est le signe que l’équipe est performante."

L’un de ces buts a d’ailleurs permis de battre l’AC Milan dans le mythique San Siro, qui ouvrait ses portes au football féminin pour la première fois depuis plusieurs semaines. "Même avec personne dans les tribunes, on ressent beaucoup de choses. Il y a tellement de champions qui ont joué là-bas, qui ont foulé cette pelouse… Ça a été très fort en émotions", assure Girelli qui, malgré tout, reconnaît que les supporters lui manquent beaucoup. "L’atmosphère dans le stade, sentir les gens qui poussent… Mais on essaie de faire en sorte qu’ils soient fiers de nous. Le simple fait de pouvoir jouer au football en cette période si difficile est déjà un grand motif de satisfaction. On est des privilégiées."

C’est dans le même état d’esprit que l’attaquante aborde son prochain défi, avec son équipe nationale cette fois. Ce 26 octobre, l’Italie reçoit le Danemark dans un match qui peut orienter le destin des deux nations dans les qualifications pour l’UEFA EURO féminin 2022.

🤓 Le saviez-vous ?

La situation des deux équipes : le Danemark occupe la première place du Groupe B, avec un match en plus, et l’Italie est deuxième.

👕 Sélections Matches Victoires Buts "pour" Buts "contre" Dif. de buts Points Danemark 8 8 45 0 45 24 Italie 7 7 24 2 22 21

Les Italiennes et les Danoises se retrouveront le 1er décembre lors de la dernière journée des qualifications.

Le format des qualifications : les premiers des groupes se qualifient directement, de même que les trois meilleurs deuxièmes, ce qui est à la portée des Italiennes et des Danoises. Les six autres deuxièmes disputent des barrages qui attribuent les trois places restantes. Organisatrice de la compétition, l’Angleterre est automatiquement qualifiée.

Le Danemark n’a pas participé à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™, mais il a pris la deuxième place de l’EURO féminin 2017.

L’Italie s’est qualifiée pour France 2019 après 20 ans d’absence en Coupe du Monde. Elle s’est montrée à la hauteur en prenant la huitième place.

"Le Danemark est une équipe de très haut niveau, mais on va vendre chèrement notre peau", annonce Cristiana dans un petit sourire. "Je suis certaine que si le public avait été autorisé, le stade aurait été plein, mais on joue à la maison. Et on est italiennes, on a le sens du patriotisme… Donc le fait de jouer chez nous reste un avantage."

Dans le vestiaire de la Juve, le mercure a déjà grimpé en vue de la confrontation entre les Azzurre et les Nordiques. Il faut dire que la colonne vertébrale italienne provient de la Vecchia Signora, où évolue également Sofie Junge Pedersen. "On se chambre… 'Alors Sofi ? T’es prête pour le match ?' Elle nous connaît très bien, mais nous aussi, on la connaît bien !"

🤩 L’émotion des grands matches

La sélctionneuse de l’Italie, Milena Bertolini, a la garantie de pouvoir compter sur une joueuse en forme, Girelli étant la meilleure buteuse italienne en qualifications avec huit réalisations en sept matches. "À l’approche d’un match important, c’est toujours mieux d’avoir marqué récemment car on est en confiance. Je ne sais pas si je mettrai un but mais j’espère être utile à l’équipe, que ce soit en marquant, en donnant une passe décisive ou en me proposant à mes coéquipières avec mes courses… Quand on joue au football, c’est le genre de matches qui fait envie. On se sent vivante."

L’attaquante transalpine relèvera un duel à distance avec une autre buteuse référencée : Pernille Harder. "Elle est rapide, elle est technique, elle a une super vision du jeu, elle est très intelligente, elle sait trouver les espaces, elle est toujours dans le bon timing… Elle est très complète, c’est une joueuse de très haut niveau. J’espère pouvoir échanger mon maillot avec elle."

🏆 L’importance de disputer l’EURO