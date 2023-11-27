Gianni Infantino impressionné par l’une des « Héroïnes de l’ombre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ » à Toronto

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que « Le sourire d’Alessia est notre rayon de soleil », alors qu’ils discutaient après la victoire de la Croatie contre le Panama à Toronto.

M. Infantino lui a remis une réplique miniature du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ ainsi que le ballon de match officiel adidas Trionda de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™

Cette étudiante de 23 ans en gestion événementielle fait partie de l’équipe de bénévoles de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au Toronto Stadium

Ne le dites à personne, mais... Alessia Commisso, l’« Héroïne de l’ombre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ », est plutôt passionnée de basket-ball à la base. Mais ses chers Raptors de Toronto doivent désormais faire face à un nouveau concurrent pour gagner son cœur, depuis que la Coupe du Monde de la FIFA 2026 s’est installée dans sa ville natale.

« L’ambiance est absolument électrisante », raconte-t-elle à propos des jours de match au Toronto Stadium, où elle est également bénévole pour la Coupe du Monde de la FIFA™. « Être ici au milieu de tous ces supporters, voir chacun encourager son équipe... Tout le monde est habillé aux couleurs de sa sélection, ils jouent du tambour et entonnent des chants divers et variés. C’est fascinant de découvrir comment les gens soutiennent leur équipe de mille et une façons, parce que chacun le fait à sa manière. C’est une expérience extraordinaire. Et comme je suis atteinte d’une déficience visuelle, je me fie simplement aux repères auditifs. On entend tout : l’enthousiasme, les encouragements, cette effervescence permanente... C’est vraiment formidable. »

En fauteuil roulant en raison d’une maladie mitochondriale qui lui a également fait perdre la vue quand elle était adolescente, Alessia doit faire face à des défis quotidiens. Rien, toutefois, ne semble pouvoir arrêter – ni même ralentir – cette jeune femme rayonnante de 23 ans, pour qui son expérience de bénévole lors des matches organisés à Toronto, au Canada, s’est révélée enrichissante à bien des égards.

« Les jours de match, j’accompagne les spectateurs qui ont besoin d’un renseignement, que ce soit pour trouver leur porte d’accès, la boutique de la FIFA ou tout autre endroit. Je suis là pour les orienter et leur donner un coup de main, quel que soit leur besoin », explique cette étudiante en gestion événementielle.

« Quand l’occasion de faire du bénévolat pour la FIFA s’est présentée à moi, j’ai immédiatement pensé : ‟Parfait. C’est un événement !” Pouvoir être ici représentait une formidable opportunité de m’engager en tant que bénévole. Et comme j’adore le sport, je me suis dit : “Entre ma formation en gestion événementielle et ma passion pour le sport, pourquoi ne pas tenter le coup ?” »

Aux côtés de sa mère, Sonia, et de son amie de toujours, Anna Polack, Alessia est devenue l’un des visages les plus marquants de l’équipe des bénévoles de la FIFA, un groupe qui se distingue par son esprit d’initiative.

« C’est formidable d’avoir Alessia parmi nous. On accueille des bénévoles de tous horizons, de tous âges et de toutes situations, qu’ils soient passionnés de football ou non. On est toujours ravis de voir des personnes découvrir les coulisses d’un événement de cette ampleur, d’autant plus lorsqu’elles étudient la gestion événementielle, comme Alessia. C’est vraiment, vraiment génial », a déclaré Sarah Charnock, responsable des bénévoles au Toronto Stadium, qui supervise le travail de quelque 2 500 personnes mobilisées dans une multitude de missions, aussi bien dans l’enceinte du stade qu’à travers toute la ville.

« De nombreux bénévoles ont des besoins différents en matière d’accessibilité. À la FIFA, on privilégie toujours une approche fondée sur les capacités de chacun plutôt que sur ses limitations, où on peut répondre à vos besoins pour rendre l’expérience aussi accessible que possible. »

Pour Alessia, avoir l’occasion de s’impliquer et d’apporter sa contribution revêt une importance toute particulière.

« Assister à un match de la FIFA est une expérience unique dans une vie », explique-t-elle. « Pouvoir être ici est donc quelque chose de très spécial. J’ai le sentiment que le sport rassemble tout le monde. Peu importe que je sois en fauteuil roulant ou que je sois atteinte d’une déficience visuelle, je ne me sens pas différente des autres. Le sport a ce pouvoir unique d'unir les gens. Pouvoir faire concrètement partie de cet univers que j'aime tant, c'est une expérience tout simplement incroyable que j'ai la chance de vivre aujourd'hui. »

C'est d'ailleurs lorsqu'elle officiait lors du match du groupe L entre la Croatie et le Panama qu'Alessia a vu ses efforts officiellement récompensés. Désignée héroïne de l'ombre de la Coupe du Monde de la FIFA 2026 à Toronto, elle a reçu une invitation à suivre les supporters qu’elle avait guidés vers leurs places afin de vivre elle-même le match depuis le bord du terrain.

Accompagnée de sa mère, elle a ainsi rejoint plusieurs invités de marque, parmi lesquels le Premier ministre croate Andrej Plenković, le ministre canadien des Finances François-Philippe Champagne et le Président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Alessia est invincible. Même si elle doit faire face à de nombreux défis dans sa vie quotidienne, elle les relève toujours avec le sourire – tout comme elle accueille et accompagne les supporters venus assister à la Coupe du Monde de la FIFA™ dans cette ville fantastique », a déclaré M. Infantino lors d’un échange avec la jeune femme, avant de lui remettre une réplique miniature du trophée de la Coupe du Monde de la FIFA™ ainsi que le ballon de match officiel adidas Trionda de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

« Le sourire d’Alessia est notre rayon de soleil. Elle incarne toutes les qualités qui font de nos bénévoles le véritable cœur battant de la compétition : l’intelligence, la capacité d’adaptation et le désir inlassable d’offrir au public la plus grande fête du football au monde. Merci ! », a ajouté le Président de la FIFA.

« Je n’ai pas les mots”, a confié Alessia, encore sous le coup de l'émotion, en repensant à cette journée que sa mère a qualifiée de “plus que parfaite». « C’était vraiment incroyable. Ils avaient l’air tellement heureux de me rencontrer. Pourtant, je me considère comme une personne ordinaire qui vit son quotidien. »

Et Sonia d’ajouter : « C'était un moment très émouvant. Alessia a un cœur en or et une expérience de vie formidable. Malgré toutes les épreuves qu’elle traverse, elle trouve toujours la force de les surmonter. Elle ne laisse rien l’abattre, et voilà le résultat : elle a l’occasion de s’entretenir avec le Président de la FIFA, le Premier ministre de la Croatie et le ministre canadien des Finances, et elle nous revient avec tous ces cadeaux. C’est tout simplement extraordinaire. »