Frenchies en quantité et buteurs de qualité

Des Français expatriés, des attaquants affûtés, et une jeune nominée sont au menu de la revue statistique deFIFA.comcette semaine.

200

Français ont joué en Premier League anglaise. Ils représentent à ce titre le plus fort contingent d'étrangers parmi l'élite anglaise. Le dernier en date, Florian Lejeune, vient de faire ses débuts à Newcastle United. Éric Cantona a été le premier à traverser la Manche pour la saison inaugurale de la nouvelle mouture du championnat d'Angleterre, en 1992/93.

120

minutes et 55 secondes, c'est ce qu'affichait le chronomètre quand Al Ahly a arraché sa première couronne nationale depuis dix ans. Ancienne star des Diables Rouges, Hossam Hassan n'était qu'à quatre minutes d'offrir à Al Masry son premier titre en 19 ans, quand le remplaçant Amr Gamal a remis les deux équipes à égalité. Ahmed Fathi a inscrit le but de la victoire sur sa dernière action avant de rejoindre Bidvest Wits en prêt.

100

pour cent, tel est l'étonnante statistique de Marco Asensio, qui a marqué pour ses débuts dans chaque compétition avec le Real Madrid. Le jeune homme a fait mouche dès sa première apparition en Super Coupe de l'UEFA, en Liga, en Ligue des champions de l'UEFA et en Coupe du Roi. Plus récemment, il a marqué du gauche à l'occasion de la victoire (3:1) des Merengues à Barcelone en Super Coupe d'Espagne. De son côté, Zinedine Zidane est devenu le premier entraîneur du Real à rester invaincu lors de ses trois premiers Clasicos.

52

ans après avoir battu l'Ajax Amsterdam pour la dernière fois, Heracles a répété l'exploit en s'imposant 2:1 en ouverture de la saison d'Eredivisie. Le club d'Almelo a enchaîné 28 matches sans victoire face aux Lanciers, ponctués de quelques corrections mémorables (8:1, 7:0, 6:0 et plusieurs 4:0) infligées par Johan Cruyff, Luis Suarez ou encore Marco van Basten. Ce dernier s'était illustré en marquant huit buts en deux matches face à Heracles.

50

buts sous les couleurs des Seattle Sounders figurent désormais au compteur de Clint Dempsey. L'international américain n'est que le deuxième joueur à franchir cette barre symbolique. En marquant contre le Sporting KC, l'ancien attaquant de Tottenham a porté la série d'invincibilité des hommes de Brian Schmetzer à huit unités. Quelques semaines auparavant, le natif de Nacogdoches avait rejoint Landon Donovan en tête du classement des buteurs de la sélection américaine, avec 57 réalisations.

40

matches sans défaite en compétitions nationales, c'est la série à laquelle Vozdovac a mis une fin brutale en battant le Partizan Belgrade. À la veille de la quatrième journée, le géant de la capitale restait sur 31 victoires et trois nuls en Superliga serbe. Le Partizan avait pourtant pris l'avantage devant son public, mais l'égalisation de Filip Stuparevic 16 ans, a lancé les visiteurs sur la voie du succès (3:1).

18

ans, tel est l'âge de la plus jeune nominée de l'histoire pour le prix The Best - Joueuse de la FIFA,Deyna Castellanos. La tenante du titre, Carli Lloyd, jouait déjà pour Central Jersey Splash quand l'attaquante vénézuélienne est née.

7

gardiens de but et défenseurs comptent parmi les nominés pour le prix The Best - Joueur de la FIFA, ce qui représente une augmentation de 133 % par rapport à l'année dernière.Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon, Dani Carvajal, Marcelo, Keylor Navas, Manuel Neueret Sergio Ramos sont en course cette année. En 2016, seuls Buffon, Neuer et Ramos figuraient dans la liste.

3