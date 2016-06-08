Le football dit adieu au Big Boss du Nigeria

"Je rêve de construire une grande équipe pour les Nigérians et de donner à ces joueurs un sens à leur vie de footballeurs. Je veux prouver à tous ceux qui viendront après nous qu’ils peuvent aussi se réaliser dans le football. C’est mon rêve." Ces paroles ont été prononcées par l’ancien international nigérian Stephen Keshi, alors qu’il se préparait à embarquer pour le Brésil avec ses Super Eagles. Tout au long d’une riche carrière, sur le terrain comme sur le banc, celui que l’on surnommait le Big Boss a fait rêver les supporters, ses coéquipiers et ses propres joueurs. Aujourd’hui, les hommages se multiplient aux quatre coins du monde suite à l’annonce de la disparition de Keshi, décédé tragiquement à l’âge de 54 ans.

Former Nigeria Captain and Coach, Stephen Keshi, is dead. Reports say the legend died in the early hours of Wednesday, RIP Big Boss. — The NFF (@thenff) 8 juin 2016

Keshi était un meneur d’hommes. Le grand défenseur central prenait souvent les matches à bras le corps, au point de porter le brassard de capitaine pendant une bonne partie de sa carrière en équipe du Nigeria. Sous son impulsion, la défense des Super Eagles s’était montrée imperméable - seulement trois buts encaissés - durant la conquête du titre continental en Coupe d’Afrique des Nations de la CAF 1994. Près de vingt ans plus tard, Keshi soulevait à nouveau le trophée, mais cette fois en tant que sélectionneur. Son équipe s’était à nouveau montrée intraitable en défense, en ne concédant que quatre buts. Il était devenu à cette occasion le deuxième homme à remporter la CAN en tant que joueur et en tant qu’entraîneur.

Son influence sur le terrain était énorme. Il a lui-même connu de grands succès en club en Afrique, avant de s’expatrier en Europe. Il a ainsi réussi le doublé Coupe-championnat avec Anderlecht. Plus tard, il s’est fait une place dans le cœur des supporters de Strasbourg en inscrivant un but spectaculaire contre Rennes, synonyme de promotion en Ligue 1.

Mais Keshi a également laissé des traces au niveau international. Non content de contribuer de manière décisive au triomphe du Nigeria en finale de la CAN 1994, il a participé à la première aventure des Super Ealges en Coupe du Monde de la FIFA™. Il a disputé cinq matches sur la route des États-Unis, avant de se contenter d’une seule sortie - en tant que capitaine - en phase finale, pour cause de blessure.

Alors que de nombreux pays africains préfèrent faire appel à des techniciens étrangers pour diriger leur sélection dans de grandes compétitions internationales, Keshi a servi de modèle à de nombreux entraîneurs originaires du Continent Mère. Il est ainsi devenu le premier Nigérian à mener son pays au titre en Coupe d’Afrique des Nations. Lors de Brésil 2014, il est aussi devenu le premier sélectionneur africain à atteindre les huitièmes de finale de l’épreuve mondiale, après avoir déjà conduit le Togo à la qualification en 2006.