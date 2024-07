Football for Schools met le cap vers l’avenir à Praia

Le programme Football for Schools a été lancé au Cap-Vert les 5-6-7 novembre

36 éducateurs venus des quatre coins du pays ont participé à l’événement

70% des pays d'Afrique ont adhéré au programme

Après avoir récemment franchi le cap des 100 pays, au Burundi, le programme Football for Schools et son équipe sont repartis sur les routes du monde à la rencontre d’écoliers en soif d’apprendre à travers la pratique du football. Visant à contribuer au développement et à l’autonomisation de près de 700 millions d’enfants tout autour de la planète, F4S a encore un long chemin à parcourir, des montagnes à gravir, et des mers à traverser. Mais rien n’entravera sa route.

D’ailleurs, l’escale de Football for Schools au Cap-Vert, ces 5-6-7 novembre, est assez symbolique. Se rendre dans cet archipel montagneux planté au beau milieu de l’Océan Atlantique, à 500 kilomètres des côtes sénégalaises, est un périple en lui-même pour l’équipe F4S de Fatimata Sidibe, directrice du programme. Mais le voyage jusqu’à Praia, où a eu lieu l’évènement, est tout aussi exigeant pour les 36 éducateurs appelés à devenir des ambassadeurs Football for Schools.

Par bateau ou par avion, ces 29 hommes et 7 femmes, professeurs d’éducation physique, ont rejoint la capitale cap-verdienne en provenance des neuf îles que composent le Cap-Vert, après de longues heures de trajet. Le jeu en vaut toutefois la chandelle.

"Football for Schools est un programme qui va unir tout le Cap-Vert, engageant et rassemblant toutes les îles du pays. A travers le football, nous éduquons les futurs citoyens de notre pays", résume José Gomes, coordinateur CAF/FIFA du projet Football Schools au Cap-Vert.

Sous la houlette d’instructeurs F4S chevronnés, ces 36 enseignants ont appris les rudiments d’un programme qu’ils seront eux-mêmes chargés de transmettre aux quatre coins du pays. Deux jours de formation leur ont permis de maîtriser la méthodologie de ce projet soutenu par l’UNESCO dont l’objectif principal est de rendre la pratique du football plus accessible aux jeunes en intégrant des activités footballistiques dans le système éducatif. Au menu de ce stage : exposés, échanges, séances théoriques et exercices pratiques.

"La fédération cap-verdienne a minutieusement sélectionné ces formateurs qualifiés venus de tout le pays. Cela donne confiance quant au fait que nous confions le programme à des gens compétents", explique Melvin Mendy, coordinateur Football for Schools. "En s’engageant ainsi pour le football et l'éducation, la Fédération capverdienne de Football et le Ministère de l'Éducation sont désormais dans les meilleures dispositions pour exploiter le pouvoir du football en tant que catalyseur du changement social et du progrès."

Présentes lors de la journée de lancement, le 7 novembre, des délégations de la FCF emmenée par son Président Mário Semedo, et du Ministère de l’Éducation ont d’ores et déjà pu s’apercevoir de l’immense potentiel du programme. Sous leurs regards, une centaine d’écoliers encadrés par leurs formateurs se sont adonnés à des exercices balle au pied et à des matches amicaux. Une parenthèse à la fois studieuse et festive qui a permis de les initier à la philosophie du football, tout en leur inculquant des compétences sociales et des valeurs essentielles.

"Le football fait partie intégrante de l'identité du Cap-Vert. Dans le but commun de développer et d'éduquer les nouvelles générations du pays, la FCF et le ministère de l'éducation se sont engagés à étendre le programme Football for Schools à toutes les îles", résume Antonio Buenaño Sánchez, manager à Football for Schools avant de conclure : "Nous sommes convaincus que le programme est entre de bonnes mains et que les enfants du Cap-Vert ont un bel avenir devant eux".