Football for Schools transforme les rêves en réalité aux Fidji

La vie d'une écolière fidjienne a changé avec le programme Football for Schools

En quelques mois, Adi Ulamila a été prise sous l'aile de la Fédération fidjienne de football

Son prochain objectif est de se qualifier pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA™

Le principal but de Football for Schools est d'être « un programme où le football rencontre l'education et incite les enfants à acquérir des compétences de vie à travers des séances de football amusantes. » L'objectif a beau être ambitieux, Adi Ulamila, adolescente fidjienne, est la preuve vivante que ce programme estampillé FIFA peut changer des vies.

Le vendredi 17 novembre 2023 est précisément le jour où la vie d'Adi a changé. Cette date a marqué le lancement de F4S à l'école primaire musulmane de Varavu, à Ba. Adi s'est immédiatement distinguée. Elle a reçu un prix ce jour-là, non seulement pour ses talents de footballeuse, mais aussi pour les compétences de vie qu'elle a acquises. À cette époque, le père d'Adi venait de décéder. Elle passait alors son temps libre à grimper aux arbres pour cueillir des noix de coco afin de faire face aux difficultés financières de sa famille, et d'aider aux tâches ménagères. A l'école, il n'était pas question de football, seuls les garçons étant autorisés à jouer dans une équipe.

Dix-huit mois ont passé. Adi a aujourd'hui 14 ans et a parcouru les quatre coins de son pays grâce au football. Elle s'entraîne avec la Fiji FA Academy, elle a participé aux qualifications pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA, et elle porte désormais le maillot du FC Ba, club phare des Fidji, qui participera le mois prochain à la Ligue des Champions Féminine de l'OFC. Mais c'est peut-être en dehors du rectangle vert que la vie d'Adi a connu le bouleversement le plus important. Grâce à ses talents de footballeuse, Adi est aujourd'hui scolarisée au Collège Xavier de Ba, l'un des meilleurs établissements scolaires des Fidji.

Selon Adi, Football for Schools et Timo Jankowski, ancien directeur technique de la Fédération fidjienne de football, ont joué un rôle déterminant dans sa trajectoire.

« J'aidais ma famille, ma mère en particulier. J'ai rencontré Timo un jour où j'essayais de vendre les noix de coco que j'avais alors cueillis », raconte Adi. « Il en a acheté et j'ai utilisé cet argent pour acheter des chaussures de football », se remémore-t-elle. « Avant que je croise la route de Timo et l'équipe de Football for Schools, mon père est décédé et j'avais beaucoup de mal à m'en sortir. Il m'a aidé à poursuivre mes rêves et à faire partie des équipes nationales U-15 et U-16 » , ajoute Adi.

« Il m'est difficile de trouver du temps libre parce que j'ai des tâches ménagères et scolaires à faire. Mais je trouve toujours le temps d'aller à l'entraînement, de revenir, de dîner et d'étudier, de me réveiller à nouveau, d'aller à l'école, de rentrer à la maison l'après-midi et de retourner à l'entraînement. C'est cela mon quotidien. » « C'est parfois dur, mais je dois aussi poursuivre mes rêves : atteindre les sommets. Je fréquente la meilleure école des Fidji et c'est fantastique. »

Comme il est de tradition dans le Pacifique, la famille est essentielle et Adi ne fait pas exception à la règle.

« Ma mère m'est d'un immense soutien. Elle m'encourage toujours à aller m'entraîner. Elle a dû tout sacrifier pour moi ainsi que pour mes frères et sœurs sachant que mon père est décédé et qu'elle n'a pas d'emploi. » "Je veux poursuivre mon rêve et arriver à lui rendre tout ce qu'elle me donne. Elle est la personne la plus plus importante à mes yeux. Jouer au football est un moyen pour moi d'aider au mieux ma famille. »

Adi pense que F4S l'a aidée dans sa vie sociale et dans ses études. « Voyager et rencontrer d'autres personnes, c'est vraiment important », dit-elle. « C'est une expérience nouvelle pour moi. »

« Dans les écoles musulmanes, il n'existe pas d'équipe féminine. J'ai donc joué avec les garçons. Ils pensaient même que j'en étais un. J'étais la seule fille », confie-t-elle. « Si j'ai un message à adresser aux autres filles musulmanes de ma communauté, c'est de poursuivre ses rêves. Même si vous n'y êtes pas autorisées, vous devez vous imposer et ne jamais abandonner. »

"Le football apporte du bonheur dans ma vie. C'est enrichissant de jouer avec d'autres, d'apprendre à connaître d'autres personnes et de découvrir des endroits que l'on n'a jamais vus. »

"Mon autre rêve est de devenir infirmière, médecin ou même ingénieure, si je ne peux pas réussir en tant que joueuse de football. »