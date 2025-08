Football for Schools entre dans une nouvelle ère à Hong Kong

Football for Schools a été lancé à Hong Kong dans une nouvelle mouture ces 6-7-8 décembre

Parmi les nouveautés : Une compétition interscolaire et des dispositions pour favoriser l’inclusion des écoliers ayant des besoins éducatifs spéciaux

50 enseignants, 24 écoles, 500 écoliers ont pris part à cet évènement historique

En 2022, 32 Associations Membres de la FIFA avaient adhéré à Football for Schools, programme qui vise à rendre le football plus accessible aux enfants en incorporant des activités footballistiques au système éducatif. Un an plus tard, elles sont près de 110 à avoir rejoint le mouvement. C’est dire combien l’année écoulée aura été faste pour F4S. Et 2023 n’est pas encore terminé que le programme est déjà entré dans une nouvelle ère.

Jusqu’à maintenant, celui-ci se résumait à former des éducateurs venus des quatre coins du pays concerné à l’occasion d’un stage de 48 heures. Le troisième jour, ils étaient amenés à passer de la théorie à la pratique lors de la traditionnelle journée de lancement, en compagnie d’une centaine d’écoliers. Après quoi, ces enseignants repartaient dans leurs régions respectives y implanter le programme, devenant de véritables ambassadeurs "Football for Schools".

Le système est aujourd’hui parfaitement rôdé. Plus de 23 millions de jeunes à travers le monde ont déjà pu tirer parti du programme. "Football for Schools apporte les valeurs positives du football dans le processus d'éducation et de développement de nos enfants", résume Fatimata Sidibe, Directrice de Football for Schools. "Il met les enfants au défi d'une manière ludique et agréable. Il leur permet de prendre leurs propres décisions dans un environnement réceptif et favorable". La formule fonctionne tellement bien que Mme Sidibe et son équipe ont décidé d’aller encore plus loin.

Désormais, pour que l’impact du programme soit plus important à la fois au niveau du football que sur les enjeux sociétaux, la mise en œuvre de F4S prévoit, en plus, l’organisation d’une compétition interscolaire, ainsi que des dispositions pour favoriser l’inclusion des écoliers ayant des besoins éducatifs spéciaux. Et c’est à l’occasion du lancement de F4S à Hong Kong, ces 6-7-8 décembre, que ce nouveau concept a pris forme.

"Je me réjouis de la mise en place de ces nouveaux éléments-clés et de notre nouvelle stratégie. Ils permettront d’accroître l'inclusivité mais aussi d’augmenter le nombre de filles participantes", a confié Fatimata Sidibe.

"Cet évènement a été à la hauteur de nos attentes, grâce au soutien de Chen Jun, notre collègue du Bureau régional de la FIFA basé à Kuala Lumpur, et de Mike Wong, Consultant Technique de la FIFA . Les managers F4S Niko Nhouvannasak et Alberto Giacomini ont fait vibrer le cœur des enfants dans le stade lors du festival au grand bonheur de la Fédération Hongkongaise de Football ((HKFA) que je voudrais particulièrement remercier pour leur engagement", a-t-elle ajouté.

"C'était une pure joie de voir des enfants ayant des besoins spéciaux pouvoir jouer au football avec d’autres, sans qu’il n’y ait de stigmatisation ou de discrimination".

Pour préparer ce rendez-vous, un atelier de Renforcement des Capacités a été organisé les 28 et 29 octobre 2023. Plus de 60 professeurs d'éducation physique et 50 enfants y avaient participé. Ce 8 décembre, lors de la journée de lancement, ils étaient autant d’enseignants mais dix fois plus de jeunes. Organisé en coopération avec l'ONG Hong Chi, association qui vient en aide aux personnes souffrant de déficiences intellectuelles, l’évènement a conquis tout le monde.

"Le football est le sport le plus populaire au monde et nous avons toujours eu pour objectif de promouvoir ce sport au niveau local afin que les participants de tous âges et de tous horizons puissent en profiter", a déclaré Eric Fok, Président de la HKFA

"Nous sommes ravis de faire partie de F4S, qui rendra le football plus accessible aux garçons et aux filles de Hong Kong en intégrant des activités footballistiques dans le système éducatif. Nous remercions la FIFA pour son soutien qui rend tout cela possible", a-t-il poursuivi.

Comme prévu, un tournoi s’est tenu donc au Centre d’entraînement Jockey Club Hong Kong de la HKF. Vingt-quatre écoles étaient engagées dans cette compétition qui s’est tenue dans une ambiance de fête. Respect, mixité et solidarité ont été les grands vainqueurs. Plus que le palmarès de l’épreuve, on retiendra surtout la participation d’élèves peu familiers avec la pratique du football, étant en situation d’handicap. Mais aussi celle de jeunes pétris de qualité balle au pied.

Cela tombe bien : donner la possibilité à tous les jeunes de jouer tout en identifiant d’éventuels talents, ce sont les raisons d’être de Football for Schools. Et dans cette nouvelle mouture, on peut lui garantir une année 2024 tout aussi riche en succès et en évènements.