Finale spectaculaire, double centenaire et buteur éclair

Ianis Stoica, âgé de moins de 15 ans, fait ses débuts pros en Roumanie

Gonzalo Higuain inscrit 100 buts dans deux championnats européens différents

La finale d'Inde 2017, remportée par l'Angleterre, entre dans les records

200 comme le nombre de buts inscrits par Lee Donggook, le premier joueur à atteindre cette barre en 34 ans d'existence de la K-League. En marquant de la tête en fin de match, il a permis aux Jeonbuk Motors, qui n'avaient jamais été couronnés avant 2009, de décrocher leur cinquième titre de champion en neuf saisons.

100 buts marqués dans deux des cinq grands championnats européens : Gonzalo Higuaín est le deuxième joueur à avoir réalisé cet exploit. L'Argentin a fait trembler les filets à 107 reprises en Liga, avant de trouver la cible 101 fois en Serie A après son doublé pour la Juventus sur le terrain de l'AC Milan. Zlatan Ibrahimović, lui, a inscrit 122 buts en Serie A et 113 en Ligue 1.** 100 matches en Ligue des champions de l'UEFA : à l'âge de 30 ans et 180 jours, Cesc Fàbregas** est devenu le cinquième joueur le plus jeune à atteindre ce total. Seuls Lionel Messi (28 ans et 84 jours), Raúl (28 ans et 239 jours), Iker Casillas (28 ans et 272 jours) et Cristiano Ronaldo (29 ans et 56 jours) ont été plus précoces.

30 matches sans défaite - le Real Madrid restait sur une belle série en phase de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA avant son revers 3:1 contre Tottenham. Dele Alli est devenu le troisième joueur anglais à inscrire un doublé contre les Merengues dans cette compétition, après David Beckham et Steven Gerrard.

26 minutes en deuxième période, c'est le temps qu'il a fallu à l'arrière gauche Layvin Kurzawa pour devenir le premier défenseur de l'histoire à inscrire un triplé en Ligue des champions de l'UEFA, face à Anderlecht. Il a ainsi contribué aux 17 buts du Paris Saint-Germain lors des quatre premières journées de la phase de groupes, un record historique.

14 ans et dix mois, c'est l'âge auquel Ianis Stoica est devenu le plus jeune joueur à porter les couleurs du Steaua Bucharest en 70 ans d'existence. Arrivé au centre de formation du Steaua en juillet, le fils de l'ancien arrière gauche international roumain Pompiliu Stoica a déjà évolué chez les A et a fêté ses débuts en marquant un but lors de la victoire 6:1 contre Sanatatea Cluj.** 11 défaites d'affilée, aucun entraîneur n'avait dû essuyer cet affront dans l'histoire de la Liga avant Pako Ayestaran**. L'ancien bras droit de Rafa Benitez a perdu ses sept derniers matches à la tête de Valence et ses quatre premiers avec Las Palmas.

7 buts dans le match décisif d'Inde 2017 ont permis à l'Angleterre et à l'Espagne de signer la finale la plus prolifique de l'histoire des tournois à 11 contre 11 de la FIFA. Ils égalent ainsi Brésil - Suède (5:2) en finale de Coupe du Monde de la FIFA 1958™, Mexique - Brésil (4:3) en finale de la Coupe des Confédérations de la FIFA 1999, et États-Unis - Japon (5:2) en finale de la dernière Coupe du Monde Féminine de la FIFA™.

6 fois dans toute l'histoire de la compétition, une équipe qui menait 2:0 dans un match de Copa Libertadores s'est inclinée par au moins deux buts d'écart au coup de sifflet final... et ce malheur est arrivé à River Plate à deux reprises. En finale de l'édition 1966, les Millonarios avaient déjà vu une avance de deux buts leur échapper pour s'incliner 4:2 face au Penarol d'Alberto Spencer. Cette année, River semblait maîtriser son sujet dans la demi-finale retour (2:0) à Lanus, avant d'encaisser quatre buts en 23 minutes. Cette défaite (4:2) se révèle lourde de conséquences puisque la finale échappe d'un rien aux Millonarios, battus 4:3 sur l'ensemble des deux manches.*