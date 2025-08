Diacre et Chan, le mentorat et bien au delà

"Ce qui est intéressant, c'est qu'on a pas besoin de se voir pour échanger", rebondit Diacre. "On communique beaucoup par Whatsapp. On s'envoie des petits messages, on se pose des petites questions et c'est quelque chose de très régulier. Au delà de ce que nous demande la FIFA, on s'octroie d'autres choses à côté de manière beaucoup plus régulière. J'ai l'impression que, au delà d'avoir une heure, posées, à discuter tactique, on échange plus régulièrement et beaucoup plus."