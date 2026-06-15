Pour Gianni Infantino, le début de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ « a dépassé les attentes »

Le Président de la FIFA s’est exprimé devant les dirigeants et les associations membres de l’instance dans le cadre des Sommets exécutifs du football de la FIFA 2026

Les sommets s’étalent sur plusieurs jours en marge du grand rendez-vous mondial

Selon le Président Infantino, le début de la compétition s’est révélé spectaculaire grâce à des stades pleins, une ambiance festive et des matches passionnants

Après avoir assisté à cinq matches dans cinq stades répartis dans chacun des trois pays hôtes, Gianni Infantino a estimé que la Coupe du Monde de la FIFA 2026™ avait connu des débuts « très, très réussis », dépassant « toutes les attentes ».

Cette déclaration du Président de la FIFA est intervenue à l’occasion du premier jour des Sommets exécutifs du football de la FIFA 2026 à Miami (États-Unis). Lancés en 2016 – première année de Gianni Infantino à la tête de l’instance faîtière –, ces événements offrent aux dirigeants de la FIFA et aux représentants des associations membres un cadre pour se rencontrer et discuter d’un large éventail de programmes, d’initiatives et de politiques.

Les sommets de cette année, qui se poursuivront jusqu’au 17 juin, comporteront des sessions consacrées notamment à l’évolution du programme de développement Forward, aux compétitions de jeunes et à la stratégie numérique de la FIFA. Naturellement, la Coupe du Monde de la FIFA™ en cours occupera également une place de choix.

Le Président Infantino s’est dit ravi de « l’ambiance incroyable et des stades pleins », la fréquentation moyenne s’établissant à plus de 63 000 spectateurs sur les huit premiers matches. Mais il s’est également réjoui de la qualité du jeu, qui témoigne déjà d’une compétitivité accrue à l’échelle mondiale, citant en exemple le nul 1-1 entre la Suisse et le Qatar au Stade de la baie de San Francisco.

« Ce n’est pas un des matches d’ouverture dans un des pays hôtes. Qatar – Suisse à San Francisco : 68 000 spectateurs, des tribunes remplies. C’était vraiment magnifique et le résultat a été surprenant pour certains, mais pas pour d’autres », s’est-il ainsi exprimé devant les représentants des associations membres. « Car nous savons que le football est aujourd’hui devenu extrêmement compétitif, partout sur la planète. Tout le monde peut jouer au football, et cela grâce au travail que vous accomplissez toutes et tous dans vos pays respectifs. »

Les associations membres de la FIFA se réunissent à Miami pour les sommets exécutifs du football de la FIFA 2026 02:23

De manière plus globale, l’ambiance dans les stades et partout en Amérique du Nord se veut festive et inclusive. Malgré la complexité liée à l’organisation d’une compétition sur un territoire aussi vaste et en des temps aussi troublés, le Président de la FIFA était convaincu que l’atmosphère serait positive une fois le coup d’envoi donné.

« Bien sûr, tout ceci demande beaucoup d’organisation, beaucoup de travail, et quand on se rend simplement à un match, on ne réalise pas tout ce qu’il y a derrière », a-t-il ajouté. « Mais c’est uniquement grâce à tous les efforts consentis en coulisses par tant de personnes que nous pouvons garantir que l’action sur le terrain soit à la hauteur. Et ces huit premières rencontres ont été vraiment spectaculaires, non seulement grâce à des stades pleins et à une ambiance extraordinaire, mais aussi grâce à un déroulement passionnant et à de superbes buts. »

Les trois pays hôtes ont tous connu une entrée en matière réussie : le Mexique a battu l’Afrique du Sud 2-0 à Mexico, le Canada a réussi à revenir au score pour faire match nul 1-1 contre la Bosnie-et-Herzégovine à Toronto, tandis que les États-Unis ont battu le Paraguay 4-1 à Los Angeles. Les trois premiers jours de compétition ont également été marqués par le retour d’Haïti et de l’Écosse sur la plus grande des scènes après de longues absences, ainsi que par une ambiance électrique à New York – New Jersey, où se tiendra la finale, pour le choc du groupe C opposant le Brésil au Maroc.

Les images des sites du FIFA Fan Festival™ et des visionnages publics, ainsi que les foules enthousiastes qui ont envahi les espaces publics, comme le Paseo de la Reforma à Mexico ou Times Square à New York, n’ont fait que renforcer l’engouement général.

« Ce qui m’a aussi agréablement surpris, c’est l’ambiance ; on voit tellement d’enfants et de familles venir regarder les matches. C’est peut-être inhabituel pour certains événements de football, mais cela crée une atmosphère vraiment magnifique », a commenté Gianni Infantino. « L’ambiance très sereine, très festive, à Mexico et partout ailleurs. C’est ça, la Coupe du Monde. »

D’un point de vue logistique et technique, les premiers retours concernant la présentation et l’organisation des matches de la compétition se sont révélés positifs. Du spectacle offert lors la cérémonie d’ouverture aux nouvelles règles visant à fluidifier le jeu et à renforcer l’équité sur le terrain, les premières rencontres ont été à la hauteur d’un événement de cette envergure.

« C’est aussi pour cela que nous essayons de nouvelles choses, de nouvelles Lois du Jeu. On l’a déjà constaté dans ces matches, le rythme est assez soutenu. On ne voit plus de joueurs rester allongés par terre pendant cinq minutes, car ils savent que s’ils le font, ils devront sortir du terrain. Lors des remplacements, les joueurs se dirigent désormais rapidement vers le banc », a poursuivi le Président de la FIFA à propos de l’effet de certaines des nouvelles règles.