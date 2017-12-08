Buteurs en série, jeunes ou inattendus

Kawasaki Frontale, éternel deuxième, enfin champion

comme le nombre d'équipes que Luuk de Jong a affrontées en Eredivisie et contre lesquelles il a trouvé le chemin des filets. Laissé sur le banc face au Sparta Rotterdam, l'attaquant n'a eu besoin que de sept minutes suite à son entrée en jeu en seconde période pour inscrire le seul but de la rencontre qui offre au PSV Eindhoven sa 12ème victoire de rang toutes compétitions confondues.

ans, c'est le temps qu'il a fallu attendre pour voir un club ne faisant pas partie des cinq grands championnats d'Europe remporter ses trois matches de phase de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA à l'extérieur. Beşiktaş y est parvenu en allant s'imposer à Porto, à Monaco et à Leipzig. Deux équipes avaient réussi l'exploit en 1996 : l'Ajax Amsterdam de Jari Litmanen et Patrick Kluivert, et le FC Porto menée par Jardel.

parades, c'est la performance qu'a accomplie le gardien de Manchester United David de Gea lors de la victoire 3:1 contre Arsenal. Un seul joueur a fait mieux en un seul match dans les cinq grands championnats d'Europe au cours des dix dernières années : Mattia Perin (Pescara), avec 15 interventions contre la Fiorentina en 2013.

buts ou passes décisives lors de ses 11 derniers matches avec Liverpool pour Philippe Coutinho. Contre le Spartak Moscow, le milieu brésilien de 25 ans est même devenu le troisième Red à inscrire un triplé en Ligue des champions, après Michael Owen et Yossi Benayoun.

heures et 47 minutes, c'est le temps qui s'est écoulé depuis le dernier but encaissé par Seattle Sounders en play-offs de la MLS, une séquence qui s'étale sur plus de deux mois. En finale de la MLS Cup cette année, l'équipe de Brian Schmetzer affrontera le Toronto FC, qu'elle avait battu aux tirs au but dans l'édition 2016.

buts en Ligue des champions de l'UEFA ont permis à Kylian Mbappé de devenir le plus jeune joueur à franchir cette barre symbolique. L'attaquant du Paris Saint-Germain, qui fêtera bientôt ses 19 ans juste, n'a eu besoin que de 15 matches pour réaliser son exploit. Karim Benzema, son prédécesseur, avait presque 21 ans au moment de signer son 10ème but dans cette compétition, alors que les seuls autres joueurs à marquer 10 buts en C1 avant de souffler leurs 22 bougies sont Javier Saviola, Lionel Messi et Raul.

fois, Kengo Nakamura a fini deuxième avec Kawasaki Frontale, avant de décrocher le premier titre de champion du Japon de sa carrière à l'âge de 37 ans et après 68 sélections avec les Samouraïs Bleus. Frontale a réussi à combler un retard de huit points lors des sept dernières journées de championnat pour être couronné aux dépens des octuples champions Kashima Antlers, le club le plus titré du pays, à la différence de buts. Kawasaki en profite pour décrocher son premier titre en 62 ans d'histoire. Yu Kobayashi a inscrit 13 buts sur les 12 derniers matches, dont un triplé lors de la dernière journée, ce qui lui vaut de coiffer Kenyu Sugimoto au classement des buteurs.

matches consécutifs de Ligue des champions ont vu Cristiano Ronaldo inscrire son nom au tableau d'affichage. Le Portugais est ainsi devenu le premier joueur de l'histoire à marquer lors chaque rencontre de la phase de groupes. Ronaldo a trouvé la faille à neuf reprises, soit trois buts de plus que n'importe quel autre joueur, autant que Barcelone et sept de plus que lors de ses dix sorties en Liga cette saison.

