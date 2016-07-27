Bleuets survoltés, coups francs enroulés et chéquiers enflammés

Un Italien qui détrône un chevalier anglais, un meneur de jeu allemand qui en chasse un autre et un Argentin qui renvoie deux autres Sud-Américains aux oubliettes, tel est le programme de la dernière revue statistique hebdomadaire de FIFA.com, qui fait également la part belle aux records des Green Warriors et des Bleuets.

91

millions d’euros ont fait d’André Schürrle le joueur allemand le plus cher de l’histoire en cumulé, depuis son transfert au Borussia Dortmund. Ce titre était auparavant détenu par Mesut Özil suite à ses passages au Werder Brême, au Real Madrid et à Arsenal pour un total de 70 millions d’euros. Schürrle a rejoint le Bayer Leverkusen pour 8 millions, Chelsea pour 21 millions et Wolfsbourg pour 32 millions. Dortmund a versé 30 millions pour s’attacher les services de l’international de 25 ans, auteur de la passe décisive sur le but allemand en finale de la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™. Les dirigeants du BVB ont ainsi réalisé l’acquisition la plus onéreuse de l’histoire du club. En 2013, ils avaient déjà versé 27,5 millions pour recruter Henrikh Mkhitaryan. Depuis le début de l’été, Dortmund a dépensé 115 millions pour faire venir huit nouveaux joueurs dont Marc Bartra, Raphael Guerreiro, Sebastian Rode, Mario Götze et Ousmane Dembélé.

90

millions d’euros, c’est ce qu’a payé la Juventusà Naples pour la signature de Gonzalo Higuain, devenu le troisième joueur le plus cher de l’histoire après Gareth Bale et Cristiano Ronaldo. Le Gallois et le Portugais avaient tous deux 24 ans à l’époque de leurs transferts, l’Argentin aura bientôt 29 ans. L’attaquant d’origine française éclipse au passage Neymarpour devenir le joueur sud-américain le plus cher de l’histoire. Il reprend également à son compatriote Hernan Crespo le record du plus gros transfert par un club italien. En 2000, le joueur de Parme avait rejoint la Lazio pour 56,5 millions d’euros.

22

matches sans défaite figurent au compteur de Jeonbuk Motors. Il égale le record de K-League, établi en avril 2015 par… lui-même ! Les Green Warriors n’ont plus connu le moindre revers depuis leur échec (2:1) face à Suwon Bluewings lors de la dernière journée de l’exercice 2015. À l’époque, ils s’étaient déjà adjugé le titre avec 13 victoires et neuf nuls. À 16 journées du terme, Jeonbuk espère devenir la première équipe depuis la création du championnat en 1983 à boucler la saison invaincue. Les hommes de Choi Kanghee comptent 14 points d’avance sur leurs premiers poursuivants. Les Motors pourraient également devenir la seconde équipe à remporter le titre trois ans de suite. Seongnama déjà réalisé cet exploit entre 1993 et 1995 puis entre 2001 et 2003.

4

buts marqués, aucun encaissé : face à l’Italie, la Francea doublé la plus large victoire enregistrée en finale de l’UEFA EURO U-19. Cette affiche avait été remportée à cinq reprises par deux buts d’écart. Jean-Kévin Augustin a ouvert le score pour les Bleuets en signant son sixième but du tournoi, égalant le record conjointement détenu par l’Espagnol Alvaro Morata et l’Allemand Davie Selke. Sur le plan collectif, la France a terminé avec 15 buts en cinq matches. Elle fait mieux que les Bleuets version 2010, au sein desquels évoluaient Antoine Griezmann et Alexandre Lacazette, mais aussi que le Portugal de 2003 pour s’adjuger la troisième meilleure attaque de l’histoire du tournoi. Les deux premières places restent la propriété de l’Espagne : Gerard Piqué, Juan Mata et leurs coéquipiers avaient inscrit 17 buts en 2006 ; cinq ans plus tard, Paco Alcacer et Morata avaient bouclé le tournoi avec 16 réalisations.

