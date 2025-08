Au Conseil de l’Europe, la FIFA réaffirme son engagement à lutter contre le dopage

L’importance de la sensibilisation des plus jeunes, qui deviendront les footballeurs de demain, a aussi été soulignée

Alexis Weber, chef du département Antidopage de la FIFA décrit les efforts redoublés de l’instance pour préserver l’intégrité et l’équité du football

Membre du Groupe de suivi de la Convention contre le dopage (T-DO) du Conseil de l’Europe, la FIFA réaffirme son engagement indéfectible en faveur des principes du fair-play et de l’intégrité du football lors de la dernière réunion du groupe à Strasbourg (France).

Alexis Weber, chef du département Antidopage de la FIFA et Annaliza Tsakona, responsable senior des relations internationales et des affaires publiques de la FIFA, ont présenté aux délégués présents à la réunion les efforts redoublés mis en œuvre par l’instance dirigeante du football mondial pour préserver l’équité de ses compétitions.

Responsable senior des relations internationales et des affaires publiques de la FIFA

C’est en travaillant ensemble que nous parviendrons à gérer les risques pesant sur les principes du fair-play et l’intégrité des compétitions. Nul doute que cette coopération donnera une impulsion à un changement sociétal.

"La FIFA réaffirme sa volonté de collaborer étroitement avec le Conseil de l’Europe, dans le cadre du protocole d’accord conclu en 2018, ainsi qu’avec les gouvernements et institutions politiques à travers le monde", a déclaré Mme Tsakona à l'assistance, composée de représentants du Conseil de l’Europe et des États membres de l’Union européenne (UE), de parties à la Convention contre le dopage et d’observateurs de fédérations sportives internationales.