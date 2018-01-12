Attaque de feu, défense de fer et buteur hors pair

Le PSG a inscrit plus de cinq buts en un match pour la huitième fois de la saison

Oman n'a ps encaissé de but pendant plus de sept heures

Le Canada a nommé un dixième entraîneur en 15 ans

110

ans après avoir pour la dernière fois concédé quatre buts contre une équipe de division inférieure en FA Cup, Arsenal a connu le même sort. Woolwich Arsenal - c'était le nom des Gunners à l'époque - s'était incliné 4:1 face à Hull City dans un match rejoué du premier tour de la compétition en janvier 1908. Le 7 janvier dernier, Nottingham Forest a battu Arsenal 4:2, synonyme pour les hommes d'Arsène Wenger d'élimination dès le troisième tour. Cela n'était plus arrivé à Arsenal depuis 1996, six mois avant que le technicien français ne prenne les commandes de l'équipe.

50

buts en championnat en tout juste 48 apparitions pour Bas Dost avec le Sporting Portugal. Le Néerlandais a signé sa 50ème réalisation en même temps que son 6ème triplé en championnat du Portugal au cours des 10 derniers mois. C'était contre Maritimo.

20

buts en deux saisons de Serie A consécutives : Ciro Immobile est devenu le premier joueur de la Lazio à réussir la prouesse depuis Giuseppe Signori il y a 24 ans. Les quatre buts inscrits par le joueur de 27 ans sur la pelouse de la SPAL lui permettent de totaliser 20 réalisations en seulement 18 apparitions cette saison en championnat.

10

entraîneurs en 15 ans pour l'équipe masculine du Canada après la nomination de John Herdman au poste de sélectionneur. Le technicien de 42 ans est devenu par la même occasion la première personne à passer directement du banc d'une sélection féminine à celui d'une sélection masculine d'un pays.

9

mois sans victoire à l'extérieur : la disette a pris fin pour les Pumas grâce à une victoire 3:2 sur le terrain de Pachuca, après avoir été menés de deux buts dans la première journée du championnat de clôture du Mexique. Un doublé de Nico Castillo a largement contribué à la première victoire du club de Coyoacan en déplacement au cours de ses 15 dernières tentatives.

8

matches au cours desquels le Paris Saint-Germain est parvenu à inscrire cinq buts ou plus depuis le début de la saison, c'est deux fois plus que n'importe quelle autre équipe des cinq grands championnats européens. Les Parisiens se sont imposés 6:1 à Rennes, infligeant au club breton sa plus lourde défaite en Coupe de France depuis que le Nantes de Maxime Bossis et Vahid Halilhodzic avait battu les rouge et noir 7:0 dans la même compétition en 1984.

7

heures et 33 minutes de jeu sans concéder de but pour le gardien Faiz Al Rushaidi, ce qui a largement contribué au deuxième sacre d'Oman dans la Coupe du Golfe Arabique. La sélection entraînée par Pim Verbeek, qui ne partait pas favorite dans le tournoi, n'a pas été capable de mettre fin à un mutisme qui dure depuis plus de 10 heures face aux Émirats Arabes Unis d'Alberto Zaccheroni, mais elle n'a pas eu besoin d'un succès pour gagner la finale. Al Rushaidi a plongé sur sa droite pour repousser un penalty d'Omar Abdulrahman dans la dernière minute du temps réglementaire, avant de se coucher sur sa gauche pour s'interposer une nouvelle fois face au même joueur dans la série de tirs au but.

5

passes décisives d'un joueur à un autre dans la Liga 2017/18 : c'est l'actuel record dans la présente édition du championnat d'Espagne. Il appartient à deux latéraux du FC Barcelone. Jordi Alba a donné un ballon décisif à Lionel Messi pour la cinquième fois cette saison contre Levante. Il a ensuite été imité par Sergi Roberto, à destination de Luis Suarez.

5