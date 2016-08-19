Annonce des officiels de match pour les dernières rencontres

Les noms des officiels de match chargés de diriger les dernières rencontres du Tournoi Olympique de Football, Rio 2016 ont été dévoilés, l'Iranien Alireza Faghani ayant notamment été désignée pour arbitrer la finale Brésil-Allemagne.

Faghani sera assisté de ses compatriotes Reza Sokhandan et Mohammadreza Mansouri . Le Sénégalais Djibril Camara sera le quatrième arbitre de la rencontre disputée au Maracana.

Le Brésilien Sandro Ricci se chargera du match pour la médaille de Bronze entre le Nigeria et le Honduras qui se jouera à Belo Horizonte.

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