La FIFA salue la résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur Qatar 2022

La résolution souligne également que le sport en général, et le football en particulier compte tenu de sa popularité planétaire, a un rôle important à jouer dans la promotion de la paix et du développement, du respect des droits humains, de l’égalité des sexes ou encore de l’émancipation des femmes. "En ces temps difficiles marqués par des conflits et des divisions, le fait que l’Assemblée Générale des Nations Unies adopte cette résolution par consensus illustre clairement le pouvoir du football en tant qu’outil de compréhension mutuelle, de tolérance, d’inclusion et de paix. Cela souligne également les efforts de la nouvelle FIFA et son rôle social majeur dans le monde entier", a déclaré le Président de la FIFA. En outre, le texte exprime le soutien de l’institution à l’association entre l’Organisation Mondiale de la Santé et l’État du Qatar dans le cadre d’une initiative baptisée "Une Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ saine." L’objectif de ce partenariat est d’organiser une compétition saine et sûre, par le biais notamment de mesures préventives contre le Covid-19, mais aussi de mettre en avant un mode de vie sain et de proposer un modèle de protection de la santé dans les événements de masse.