La FIFA et le HCR formalisent leur relation avec un protocole d’accord historique

L’accord entre l’instance dirigeante du football mondial et l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a été signé à Genève (Suisse)

Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, ont aposé leur signature

Les capitaines des équipes engagées dans la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ pourront porter un brassard soutenant une cause convenue avec le HCR

La FIFA, instance dirigeante du football mondial, et le HCR, Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ont signé aujourd’hui un protocole d’accord afin de fortifier les liens qui les unissent de longue date. Cet accord portant sur le long terme amènera les deux organisations à travailler en étroite coopération auprès des personnes déplacées et à contribuer au renforcement des communautés en leur offrant un meilleur accès au football et à l’éducation, ainsi qu’en leur ouvrant d’autre perspectives.

La cérémonie de signature a été conduite à Genève (Suisse) par Gianni Infantino, Président de la FIFA, et Filippo Grandi, Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Les deux dirigeants se sont engagés à poursuivre la relation unissant leurs deux organisations en s’appuyant sur le football comme un moteur de progrès social, un des piliers de la vision du Président de la FIFA. La mission du HCR consiste à aider les personnes contraintes de fuir les conflits et les persécutions. Actuellement, plus de 110 millions de personnes sont en situation de déplacement forcé, principalement dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Ce chiffre n’a jamais été aussi élevé.

La cérémonie s’est tenue huit jours avant le coup d’envoi de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie & Nouvelle-Zélande 2023™, et ce partenariat prendra déjà une forme tangible pendant la compétition.

La signature est le prolongement d’une coopération entre la FIFA et le HCR qui dure depuis quatre ans. En mars 2022, les deux institutions s’étaient notamment alliées afin de lever des fonds en faveur des personnes touchées par le conflit en Ukraine. Selon les termes du protocole d’accord, elles poursuivront ce partenariat par le biais d’activités footballistiques et de projets portant sur la cohésion sociale, l’éducation et le développement des jeunes. L’objectif est de proposer des solutions et d’ouvrir des perspectives à travers le football. La FIFA et le HCR entendent également veiller à ce que les joueurs et joueuses qui ont besoin d’une protection internationale bénéficient du soutien adéquat.

Le Président Infantino s’est exprimé juste après la cérémonie de signature : "Je remercie le Haut-Commissaire Grandi pour le rôle joué par le HCR dans le rapprochement de nos deux organisations. Je n’ai aucun doute que ce partenariat se révèlera fructueux, utile et efficace. Nous croyons énormément en cette coopération, et je voudrais vous assurer de mon engagement personnel pour apporter notre petite contribution et donner le sourire aux enfants, mais aussi aux adultes comme nous, qui redeviennent des enfants lorsqu’ils voient un ballon, partout dans le monde. On dit souvent que le football a le pouvoir d’unir le monde, et le travail que la FIFA et le HCR accompliront ensemble grâce à cet accord en apportera la parfaite illustration." "Nous sommes prêts à travailler main dans la main et à collaborer dans les camps de réfugiés et partout où il y a besoin de nous », a-t-il poursuivi. « Plus nous touchons de gens, et en particulier des enfants, plus notre action sera bénéfique. Via des projets soutenus par la Fondation FIFA, nous nous attachons aussi à améliorer les vies des personnes déplacées dans le monde entier en les aidant à reconstruire leurs vies et à établir de nouvelles communautés."

Filippo Grandi a de son côté déclaré : « Le football est le sport le plus populaire au monde. On trouve des joueurs aux quatre coins de la planète, y compris de nombreux réfugiés. Ce sport peut aider les personnes déplacées à surmonter les nombreux défis auxquels elles font face. Surtout, il favorise l’inclusion au sein des communautés où elles ont trouvé refuge. » »

« À travers ce partenariat, la communauté du football affiche sa solidarité avec les millions de personnes contraintes de fuir, mais aussi avec les personnes qui les accueillent. Nous nous réjouissons de récolter les fruits de cette importante coopération. »

La Coupe du Monde Féminine 2023 ambitionne de passer la barre des deux milliards de téléspectateurs, et conformément aux engagements énoncés dans le protocole d’accord, les deux parties appelleront la communauté du football à « S’unir pour la paix ». À l’occasion des huitièmes de finale, les capitaines des équipes en lice seront invitées à porter un brassard faisant la promotion de cette cause, qui fera également l’objet de messages sur les panneaux à DEL autour des terrains, sur les écrans géants des stades et sur les réseaux sociaux, lui offrant ainsi une exposition sans pareille auprès d’un public international.