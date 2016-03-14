La Commission d’Éthique indépendante suspend des dirigeants du monde du football

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante, présidée par M. Hans-Joachim Eckert, a suspendu plusieurs officiels de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

Les trois cas ci-après se rapportent à des rencontres amicales internationales disputées en 2010 en Afrique du Sud. Initiée en novembre 2014, l’enquête menée par le président de la chambre d’instruction de la Commission d’Éthique - en collaboration avec la division Sécurité de la FIFA - concerne des (anciens) officiels de la Fédération Sud-Africaine de Football. Ces cas sont tous liés à Lindile Kika, suspendu en octobre 2015 par la chambre de jugement de toute activité liée au football pour une durée de six ans.

Coupable d’infractions aux articles 13 (Règles de conduite générales), 15 (Loyauté), et 18 (Obligation de déclaration, de coopération et de rapport) du Code d’éthique de la FIFA, Leslie Sedibe est suspendu de toute activité liée au football pour une durée de cinq ans par la chambre de jugement, qui lui inflige également une amende de CHF 20 000. Steve Goddard et Adeel Carelsa, coupables eux aussi d’infractions aux articles susmentionnés, sont suspendus pour une durée de deux ans.