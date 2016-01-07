La chambre de jugement de la Commission d’Éthique ouvre une procédure à l’encontre de Jérôme Valcke

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique, présidée par Hans-Joachim Eckert, a ouvert ce 7 janvier 2016 une procédure de jugement à l’encontre de Jérôme Valcke sur la base du rapport final qui lui a été soumis par la chambre d’instruction.
La chambre de jugement a étudié le rapport avec attention et décidé d’initier une procédure de jugement à l’encontre de M. Valcke. Pour des raisons de confidentialité et de présomption d’innocence, la chambre de jugement ne publiera pour l’heure pas d’autre information.
Durant la procédure, M. Valcke sera invité à soumettre sa position ainsi que tout élément de preuve lié au rapport final de la chambre d’instruction (cf. art. 70, al. 2 du Code d’éthique de la FIFA) ; il pourra également demander une audience (art. 74 , al. 2 du Code d’éthique de la FIFA).