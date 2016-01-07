La chambre de jugement de la Commission d’Éthique ouvre une procédure à l’encontre de Jérôme Valcke

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique, présidée par Hans-Joachim Eckert, a ouvert ce 7 janvier 2016 une procédure de jugement à l’encontre de Jérôme Valcke sur la base du rapport final qui lui a été soumis par la chambre d’instruction.

La chambre de jugement a étudié le rapport avec attention et décidé d’initier une procédure de jugement à l’encontre de M. Valcke. Pour des raisons de confidentialité et de présomption d’innocence, la chambre de jugement ne publiera pour l’heure pas d’autre information.