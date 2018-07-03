La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante suspend Venold Coombs

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a suspendu M. Venold Coombs – président de la Fédération de Football de Saint-Vincent-et-les-Grenadines (SVGFF) – pour une durée de deux ans de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

L’enquête concernant M. Coombs, ouverte le 9 juin 2016, portait sur la revente de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™. La chambre d’instruction s’est ainsi penchée sur des allégations selon lesquelles M. Coombs aurait revendu à des tarifs majorés des billets achetés par la SVGFF et par lui-même en sa qualité de membre d’une commission permanente de la FIFA.

La chambre de jugement a déclaré M. Coombs coupable d’infraction aux art. 21 (Corruption), 19 (Conflits d’intérêts) et 15 (Loyauté) du Code d’éthique de la FIFA. Elle l’a par conséquent suspendu de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international pour une période de deux ans. Il devra en outre s’acquitter d’une amende de USD 40 000.