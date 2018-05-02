La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante suspend l’ancien sélectionneur du Salvador Ramón Maradiaga

L’enquête à l’encontre de M. Maradiaga a été ouverte le 18 juillet 2017 sur la base, entre autres, d’un rapport soumis par le département Intégrité de la FIFA. Sur la base dudit rapport, la chambre d’instruction a enquêté sur et analysé l’implication de M. Maradiaga dans une tentative de manipulation de matches, en permettant – et en ne signalant pas – la tenue d’une réunion entre des joueurs de l’équipe nationale du Salvador et une tierce partie, lors de laquelle une compensation financière a été promise aux joueurs s’ils influaient sur le résultat de la rencontre opposant le Salvador au Canada. Les joueurs de l’équipe nationale du Salvador ont rejeté l’offre et ont signalé la tentative de manipulation à l’occasion d’une conférence de presse tenue le 5 septembre 2016.