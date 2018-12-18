La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Seedy Kinteh

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a suspendu M. Seedy Kinteh, ancien président de la Fédération Gambienne de Football, pour une durée de quatre ans de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

L’enquête concernant M. Kinteh a été ouverte le 1er mars 2017. Dans sa décision, la chambre de jugement a déclaré M. Kinteh coupable d’infraction aux articles 20 (Acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages) et 21 (Corruption) du Code d’éthique de la FIFA (édition 2012). Il est par conséquent suspendu pour une durée de quatre ans de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de USD 200 000.