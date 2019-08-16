La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Samson Siasia

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a reconnu M. Samson Siasia, ancien officiel de la Fédération Nigériane de Football, coupable d’avoir accepté de recevoir des pots-de-vin dans le cadre de la manipulation de matches, en violation du Code d’éthique de la FIFA.

La procédure éthique à l’encontre de M. Siasia a été ouverte le 11 février 2019, dans le sillage d’une enquête de grande ampleur portant sur la (tentative de) manipulation de matches à des fins de paris par M. Wilson Raj Perumal. Cette enquête a été menée par la FIFA et ses services compétents, en étroite coopération avec les parties prenantes et autorités concernées.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Siasia avait enfreint l’art. 11 (Corruption) de l’édition 2009 du Code d’éthique de la FIFA et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 50 000.