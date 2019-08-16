La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Samson Siasia

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a reconnu M. Samson Siasia, ancien officiel de la Fédération Nigériane de Football, coupable d’avoir accepté de recevoir des pots-de-vin dans le cadre de la manipulation de matches, en violation du Code d’éthique de la FIFA.
La procédure éthique à l’encontre de M. Siasia a été ouverte le 11 février 2019, dans le sillage d’une enquête de grande ampleur portant sur la (tentative de) manipulation de matches à des fins de paris par M. Wilson Raj Perumal. Cette enquête a été menée par la FIFA et ses services compétents, en étroite coopération avec les parties prenantes et autorités concernées.
Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Siasia avait enfreint l’art. 11 (Corruption) de l’édition 2009 du Code d’éthique de la FIFA et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 50 000.
La décision a été notifiée à M. Siasia le 16 août 2019, date à laquelle l’interdiction est entrée en vigueur.