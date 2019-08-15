La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Romer Osuna

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a reconnu M. Romer Osuna - ancien trésorier ainsi que membre du comité exécutif de la Confédération Sud-Américaine de Football (CONMEBOL) et ancien membre de diverses commissions de la FIFA - coupable de corruption en violation du Code d’éthique de la FIFA.

La procédure d’instruction ouverte contre M. Osuna portait sur un système de corruption mis en place durant la période 2012-2015, et en particulier sur son rôle dans l’octroi de contrats à des entreprises pour les droits médias et marketing de compétitions de la CONMEBOL.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Osuna avait enfreint l’art. 27 (Corruption) de l’édition 2018 du Code d’éthique de la FIFA et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 1 000 000.