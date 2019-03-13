La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Rafael Salguero

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique a jugé M. Rafael Salguero, ancien président de la Fédération Guatémaltèque de Football (FEDEFUT) et ancien membre des comités exécutifs de la FIFA et de la Concacaf, coupable de corruption en violation du Code d’éthique de la FIFA.

L’enquête concernant M. Salguero a porté sur divers systèmes de corruption mis en place au cours de la période 2006-2014 dans le cadre de compétitions de la Concacaf et de la FIFA, ainsi que sur la revente illégale de billets pour la Coupe du Monde de la FIFA™.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Salguero avait enfreint l’article 27 (Corruption) du Code d’éthique de la FIFA, tout en soulignant sa coopération avec les autorités américaines et tout au long de la procédure ouverte auprès de la Commission d’Éthique. M. Salguero est par conséquent suspendu pour une durée de sept ans de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 100 000.