La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Marco Polo Del Nero

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a suspendu à vie M. Marco Polo Del Nero, président de la Fédération Brésilienne de Football (CBF), de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

L’enquête ouverte le 23 novembre 2015 au sujet de M. Del Nero concernait notamment des arrangements par le biais desquels il a reçu des pots-de-vin en échange de l’attribution à des sociétés de contrats portant sur les droits médias et marketing de différentes compétitions de football, dont la Copa América et la Copa Libertadores de la CONMEBOL ainsi que la Coupe du Brésil de la CBF.

La chambre de jugement a suivi les recommandations formulées par la chambre d’instruction et ainsi déclaré M. Del Nero coupable d’avoir violé les art. 21 (Corruption), 20 (Acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages), 19 (Conflits d’intérêts), 15 (Loyauté) et 13 (Règles de conduite générales) du Code d’éthique de la FIFA. Le dirigeant est par conséquent suspendu à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 1 million.