La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Luis Chiriboga

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a déclaré M. Luis Chiriboga – ancien président de la Fédération Équatorienne de Football, ancien membre du comité exécutif de la CONMEBOL et ancien membre de commission de la FIFA – coupable d’infraction au Code d’éthique de la FIFA pour avoir accepté des pots-de-vin.

L’enquête concernant M. Chiriboga portait sur des arrangements par le biais desquels il a reçu des pots-de-vin pour son rôle dans l’attribution de contrats à des sociétés pour les droits médias et marketing de différentes compétitions de football, dont la Copa América et la Copa Libertadores de la CONMEBOL.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Chiriboga avait enfreint l’art. 27 (Corruption) de l’édition 2018 du Code d’éthique de la FIFA, et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 1 million.