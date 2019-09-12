La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Juan Ángel Napout

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a jugé M. Juan Ángel Napout – ancien président de la Fédération Paraguayenne de Football et de la Confédération Sud-Américaine de Football (CONMEBOL), et également ancien vice-président de la FIFA et membre de plusieurs commissions de l’instance dirigeante du football mondial – coupable de corruption en violation du Code d’éthique de la FIFA.

La procédure d’instruction ouverte contre M. Napout portait sur des systèmes de corruption mis en place durant la période 2012-2015, et en particulier sur son rôle dans l’octroi de contrats à des entreprises pour les droits médias et marketing de compétitions de la CONMEBOL.

Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Napout avait enfreint l’art. 27 (Corruption) du Code d’éthique de la FIFA et a ainsi prononcé à son encontre une interdiction à vie d’exercer toute activité relative au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 1 000 000.