La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne David Chung

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique a reconnu M. David Chung - ancien président de la Fédération de Football de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de la Confédération Océanienne de Football ainsi qu’ancien membre du Conseil de la FIFA - coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA pour avoir offert et accepté des cadeaux et avoir agi en situation de conflit d’intérêts.

L’enquête à l’encontre de M. Chung a été ouverte le 3 mai 2018. Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M. Chung avait enfreint les articles 20 (Acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages) et 19 (Conflits d’intérêts) de l’édition 2018 du Code d’éthique de la FIFA, et l’a ainsi suspendu pour six ans et six mois de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 100 000.