La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Boniface Mwamelo

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique a reconnu M. Boniface Mwamelo, ancien trésorier et vice-président de la Fédération Zambienne de Football, coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA pour avoir accepté des pots-de-vin.
L’enquête à l’encontre de M. Mwamelo a été ouverte le 18 octobre 2017. Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M Mwamelo avait enfreint l’art. 11 (Corruption) de l’édition 2009 du Code d’éthique de la FIFA, et l’a ainsi suspendu à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 10 000.
La décision a été notifiée à M. Mwamelo le 27 février 2019, date à laquelle la suspension est entrée en vigueur.