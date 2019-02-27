La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Boniface Mwamelo

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique a reconnu M. Boniface Mwamelo, ancien trésorier et vice-président de la Fédération Zambienne de Football, coupable de violation du Code d’éthique de la FIFA pour avoir accepté des pots-de-vin.

L’enquête à l’encontre de M. Mwamelo a été ouverte le 18 octobre 2017. Dans sa décision, la chambre de jugement a établi que M Mwamelo avait enfreint l’art. 11 (Corruption) de l’édition 2009 du Code d’éthique de la FIFA, et l’a ainsi suspendu à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 10 000.