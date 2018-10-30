La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Kwesi Nyantakyi

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a suspendu à vie M. Kwesi Nyantakyi, ancien président de la Fédération Ghanéenne de Football, de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.
M. Nyantakyi a été reconnu coupable de violation des art. 19 (Conflits d’intérêts), 21 (Corruption) et 22 (Commission) du Code d’éthique de la FIFA, édition 2012. Il a par conséquent été suspendu à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 500 000.
La décision a été notifiée à M. Nyantakyi ce jour et prend effet immédiatement.