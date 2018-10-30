La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante sanctionne Kwesi Nyantakyi

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique indépendante a suspendu à vie M. Kwesi Nyantakyi, ancien président de la Fédération Ghanéenne de Football, de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international.

M. Nyantakyi a été reconnu coupable de violation des art. 19 (Conflits d’intérêts), 21 (Corruption) et 22 (Commission) du Code d’éthique de la FIFA, édition 2012. Il a par conséquent été suspendu à vie de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international. Il devra en outre s’acquitter d’une amende d’un montant de CHF 500 000.