La chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA notifie à M. Mayne-Nicholls les motifs de sa décision

La chambre de jugement de la Commission d’Éthique de la FIFA, présidée par Hans-Joachim Eckert, a notifié ce 14 janvier 2016 à Harold Mayne-Nicholls les motifs de la décision prise à son encontre.

La chambre de jugement avait décidé de suspendre M. Mayne-Nicholls de toute activité liée au football (administrative, sportive ou autre) aux niveaux national et international pour une durée de sept ans.

M. Mayne-Nicholls a été reconnu coupable de violations des articles 13 (Règles de conduite générales), 15 (Loyauté), 19 (Conflits d’intérêts) et 20 (Acceptation et distribution de cadeaux et autres avantages) du Code d’éthique de la FIFA. La chambre de jugement a établi que la violation la plus grave commise par M. Mayne-Nicholls était celle de l’article 20 du Code d’éthique, qui concerne l’acceptation et la distribution de cadeaux et autres avantages. Cette disposition a pour but de garantir que les exigences en matière d’intégrité et de neutralité sont en permanence respectées au sein de la FIFA, que ce soit par ses organes ou ses officiels.

M. Mayne-Nicholls, en sa qualité de président du groupe d’évaluation des candidatures à l’organisation des Coupes du Monde de la FIFA 2018 et 2022, était soumis à des exigences particulières d’intégrité et de neutralité eu égard à sa fonction. Il était essentiel de pouvoir faire confiance au travail du groupe d’évaluation afin que celui-ci puisse dûment exercer ses fonctions et mener à bien sa mission. Après avoir pris part à une visite d’inspection chez l’un des comités de candidature en septembre 2010, M. Mayne-Nicholls a, de sa propre initiative, demandé à plusieurs reprises des faveurs personnelles concernant l’accueil et la formation de membres de sa famille (fils, neveu et beau-frère) à une institution liée au comité de candidature. Non seulement ces requêtes étaient de nature privée, mais elles ont de plus été formulées quelques jours après sa visite au comité de candidature, alors que M. Mayne-Nicholls continuait d’exercer ses fonctions de président du groupe d’évaluation des candidatures en amont du vote pour la désignation des hôtes des éditions 2018 et 2022 de la Coupe du Monde de la FIFA™.

En formulant ces demandes, l’officiel a ignoré les intérêts de la FIFA et les obligations liées à sa fonction de haut officiel de la FIFA en privilégiant ses intérêts personnels au lieu d’agir de la manière la plus intègre et neutre qui soit – comme l’exigeait sa fonction.