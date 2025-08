La Hongrie sanctionnée après les incidents racistes à l’encontre de joueurs anglais

La Commission de Discipline de la FIFA a sanctionné la Fédération Hongroise de Football (MLSZ) et lui a imposé une lourde amende à la suite du comportement raciste de bon nombre de ses supporters lors du match de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ opposant la Hongrie à l’Angleterre le 2 septembre 2021. Après avoir analysé et pris en considération toutes les circonstances de l’affaire, en particulier la gravité des incidents constatés (paroles et actes racistes, jet d’objets, utilisation d’engins pyrotechniques, blocage d’escaliers), la commission a décidé que la MLSZ disputerait deux matches de compétition de la FIFA à domicile à huis clos, le deuxième match étant assorti d’un sursis de deux ans. La commission a également imposé une amende de CHF 200 000 à la MLSZ. La FIFA condamne fermement et résolument toute forme de racisme et de violence, ainsi que toute autre forme de discrimination ou d’abus. Elle applique une politique de tolérance zéro face aux comportements déplorables qui touchent le football. La décision de la Commission de Discipline a été notifiée à la MLSZ.